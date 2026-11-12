Excalibur, kapak mekanizması dayanıklılığında sektörde bir ilke imza attı

Casper, Excalibur G915 ve G870 ile kapak mekanizması dayanıklılığını 100 bin çevrimlik bağımsız testle belgeledi. Uluslararası bağımsız test, gözetim ve belgelendirme kuruluşu SGS tarafından gerçekleştirilen testlerde, her iki modelin kapak mekanizmalarında hiçbir deformasyon görülmedi. Endüstri standardı olarak kabul edilen 20 bin çevrimlik eşiğin 5 katına ulaşan Casper, bu test sonuçlarını yayınlayan ilk bilgisayar markası oldu.

Bir dizüstü bilgisayarın kapak mekanizması, kullanım ömrü boyunca binlerce kez açılıp kapanıyor. SGS tarafından gerçekleştirilen dayanıklılık testlerinde, bu hareket Excalibur G915 ve G870 modellerinin her birinde 100 bin kez tekrarlandı. Testler kapsamında bilgisayarların kapakları, 110 derecelik açıyla tekrarlanan açma-kapama hareketlerine maruz bırakıldı. Bağımsız laboratuvar koşullarında yürütülen bu süreçte kapak mekanizmalarının tekrarlı kullanıma karşı dayanıklılığı değerlendirildi.

"Bir bilgisayarın kalitesi, yıllar içinde gösterdiği dayanıklılıkla da ölçülür"

Casper Pazarlama ve Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Feray Karaman, bilgisayarlarda uzun süreli kullanım dayanıklılığının önemine dikkat çekerek şunları söyledi: "Bir bilgisayar satın alırken işlemci gücüne, ekran özelliklerine ve sunduğu performansa bakıyoruz. Oysa bir bilgisayarın kalitesi, yıllar içinde gösterdiği dayanıklılıkla da ölçülür. Peki, aynı bilgisayarın her gün açılıp kapanan kapak mekanizması ne kadar dayanıklı? Biz bu sorunun yanıtını bağımsız laboratuvar testlerinde arıyoruz. Bu dayanıklılığı bağımsız kuruluşlarla test etmeye ve kullanıcılarımıza uzun yıllar güvenle kullanabilecekleri bilgisayarlar sunmaya devam edeceğiz."

Kapak mekanizmasının dayanıklılığı farklı kriterlerle değerlendiriliyor

Dizüstü bilgisayarlarda kapak mekanizmasının dayanıklılığını belirleyen pek çok unsur bulunuyor. Kapağın binlerce kez açılıp kapanması, zaman içinde mekanizmanın hareket direncinde değişimlere, bilgisayar kasasında çatlaklara veya ekran kablolarında hasara yol açabiliyor. Bu durum, ekranın rahatça açılıp kapanmasını ve istenilen açıda sabit kalmasını da etkileyebiliyor. Bu nedenle dayanıklılık testlerinde açma-kapama sayısı kadar, tekrarlanan hareketlerin mekanizma ve diğer bileşenler üzerindeki etkileri de önem taşıyor. Excalibur'un kapak mekanizması da SGS tarafından gerçekleştirilen 100 bin çevrimlik testte uzun süreli kullanımın getirdiği bu tekrarlı hareketlere tabi tutuldu ve testi başarıyla tamamladı.

Casper Hakkında:

1991 yılında faaliyetlerine başlayan Casper, bilgisayar, tablet ve akıllı telefon başta olmak üzere teknoloji ürünlerinin tasarım ve Ar-Ge süreçlerini kendi mühendisleriyle yürütüyor. 34.500 metrekare kapalı alana sahip üretim tesisinde yıllık en az 1 milyon bilgisayar ve 500 bin telefon üretim kapasitesi bulunan Casper, Nirvana, Excalibur, Casper PAD ve NevoPro markalarıyla farklı kullanıcı ihtiyaçlarına yönelik ürünler sunuyor. Türkiye'de üretim ve kullanıcıya özel konfigürasyon imkanını geniş hizmet ağıyla bir araya getiren Casper, Tech Brands Turkey ödülünü üst üste 6 kez kazandı. Marka ayrıca The ONE Awards'da daha önce iki kez ödül almasının ardından, 2025 yılında bilgisayar kategorisinde "Yılın İtibarlı Markası" seçildi. Şirket, 11 yıldır sürdürdüğü "1 Saatte Servis" uygulamasıyla Türkiye genelinde 8 şehirde satış sonrası hizmet vermektedir.

Link:

Excalibur G915 Menteşe Testi | SGS 100.000 Çevrim

Excalibur G870 Menteşe Dayanıklılık Testi | SGS Raporu