Kenan Yıldız sakat mı? Türkiye'nin Belçika ile oynayacağı kritik mücadele öncesinde Kenan Yıldız'ın yokluğu gündem oldu. Milli futbolcunun sakatlığı nedeniyle tedavisine Juventus'ta devam ediliyor. Kenan Yıldız Türkiye-Belçika maçında neden yok? Detaylar haberimizde...

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika karşısında sahaya çıkmaya hazırlanırken kadrodaki önemli eksiklerden biri Kenan Yıldız oldu. Juventus'un genç yıldızı, yaşadığı sakatlık nedeniyle milli takımın kasım ayı aday kadrosuna dahil edilmedi. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın Kenan'ı kampa getirme isteğine rağmen İtalyan kulübü, oyuncunun tedavisinin kendi bünyesinde devam etmesini tercih etti. Peki, Kenan Yıldız neden Belçika maçında yok? Milli futbolcunun sakatlığı ne durumda?

KENAN YILDIZ'IN MİLLİ TAKIM KADROSUNDA OLMAMA NEDENİ BELLİ OLDU

A Milli Takım'ın Belçika ve Fransa maçları için açıkladığı aday kadroda Kenan Yıldız'ın bulunmaması dikkat çekti. Juventus forması giyen futbolcunun yokluğunun nedeni teknik tercih değil, sakatlık süreci oldu.

Teknik direktör Sergen Yalçın, 6 Kasım'daki basın toplantısında Kenan Yıldız'ın sakat olmasına rağmen milli takıma katılmak istediğini açıkladı. Ancak Juventus, oyuncunun tedavisinin İtalya'da sürmesini istedi. Milli takım teknik heyeti de kulübün bu talebini kabul etti.

JUVENTUS KENAN YILDIZ'IN SAKATLIĞINI DUYURMUŞTU

Kenan Yıldız'ın sakatlığına ilişkin açıklama Juventus tarafından 31 Ağustos 2026 tarihinde yapıldı. Kulübün sağlık bilgilendirmesinde, milli futbolcunun sol ayağındaki beşinci metatarsal kemiğinin tabanında kırık meydana geldiği bildirildi.

Yıldız oyuncu, söz konusu sakatlık nedeniyle ameliyat geçirdi. Juventus, operasyonun başarılı olduğunu ve futbolcunun rehabilitasyon programına başlayacağını duyurdu.

SERGEN YALÇIN KENAN YILDIZ İÇİN NE DEDİ?

A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Kenan Yıldız'ın kadroda bulunmamasıyla ilgili yaptığı açıklamada oyuncunun milli takımda yer almak istediğini ancak Juventus'un tedavi sürecini kulüpte sürdürme talebinde bulunduğunu ifade etti.

Bu gelişmeyle birlikte Kenan Yıldız'ın milli takım kampına katılmama nedeni açıklığa kavuştu. Genç futbolcunun yokluğu, Belçika karşılaşması öncesinde A Milli Takım'ın hücum seçenekleri açısından da dikkat çeken başlıklardan biri oldu.

KENAN YILDIZ NE ZAMAN OYNAYACAK?

Kenan Yıldız'ın sahalara döneceği tarihe ilişkin kulübü tarafından kesin bir maç takvimi açıklanmadı. Oyuncunun rehabilitasyon ve fiziksel hazırlık süreci takip ediliyor. Bu nedenle milli futbolcunun yeniden forma giyeceği karşılaşma konusunda kesin bir tarih vermek mümkün değil.

KENAN YILDIZ FRANSA MAÇINDA FORMA GİYECEK Mİ?

Türkiye, Belçika maçının ardından 15 Kasım'da Fransa ile karşılaşacak. Kenan Yıldız, kasım ayı aday kadrosunda yer almadığı için Belçika ve Fransa karşılaşmalarında milli formayı giyemeyecek.