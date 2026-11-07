Süper Lig'de bugün | Samsunspor-TÜMOSAN Konyaspor maçı hangi kanalda?

Samsunspor-TÜMOSAN Konyaspor mücadelesi öncesinde puan yarışı ve ev sahibi ekibin galibiyet özlemi dikkat çekiyor. İlhan Palut yönetimindeki konuk takım deplasmanda nasıl bir performans ortaya koyacak? Maç hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda? Ayrıntılar haberimizde...