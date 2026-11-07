Süper Lig'de bugün | Samsunspor-TÜMOSAN Konyaspor maçı hangi kanalda?
Samsunspor-TÜMOSAN Konyaspor mücadelesi öncesinde puan yarışı ve ev sahibi ekibin galibiyet özlemi dikkat çekiyor. İlhan Palut yönetimindeki konuk takım deplasmanda nasıl bir performans ortaya koyacak? Maç hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda? Ayrıntılar haberimizde...
Samsunspor-TÜMOSAN Konyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
Süper Lig'de alt sıraları yakından ilgilendiren mücadelede Samsunspor ile TÜMOSAN Konyaspor kozlarını paylaşıyor. Sezona istediği başlangıcı yapamayan iki ekip, 11. haftada alacakları sonuçla puan tablosundaki yerlerini iyileştirmeyi amaçlıyor. Özellikle ev sahibi Samsunspor'un uzun süredir devam eden galibiyet hasreti dikkat çekiyor. Peki, Samsunspor-TÜMOSAN Konyaspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak ve nereden izlenebilecek? İşte ayrıntılar...
SAMSUNSPOR-TÜMOSAN KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Samsunspor ile TÜMOSAN Konyaspor arasındaki Trendyol Süper Lig 11. hafta karşılaşması, 7 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak.
Karşılaşmaya Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu ev sahipliği yapacak. Türkiye Futbol Federasyonu'nun görevlendirmesine göre mücadeleyi hakem Gürcan Hasova yönetecek.
SAMSUNSPOR-TÜMOSAN KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?
Samsunspor-TÜMOSAN Konyaspor maçı beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Süper Lig'in yayın haklarını elinde bulunduran beIN SPORTS, karşılaşmayı 11. haftanın yayın programına dahil etti.
Mücadele, Digiturk üzerinden beIN SPORTS 1 kanalından takip edilebilecek. Uygun aboneliğe sahip izleyiciler, TOD platformu üzerinden de maçı canlı izleyebilecek.
SAMSUNSPOR-TÜMOSAN KONYASPOR MAÇI ÖNCESİ PUAN DURUMU
Samsunspor, Süper Lig'de oynadığı ilk 10 karşılaşmada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 8 mağlubiyet alarak 4 puan topladı. Karadeniz temsilcisi, 11. haftaya 17. sırada girdi.
TÜMOSAN Konyaspor ise geride kalan 10 haftada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet elde etti. Yeşil-beyazlı ekip 8 puanla 15. sırada yer alırken Samsun deplasmanında önemli bir sınava çıkacak.
SAMSUNSPOR-TÜMOSAN KONYASPOR MAÇI CANLI TAKİP EKRANI