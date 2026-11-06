Sevilla ile Deportivo Alavés, İspanya La Liga'da haftanın açılış karşılaşmasına çıkıyor. Maçın Türkiye saatiyle ne zaman başlayacağı, hangi kanalda yayımlanacağı ve nereden takip edileceği araştırılıyor. Takımların form durumu ve son kadro gelişmeleri dikkat çekiyor.

İspanya La Liga'da 2026-2027 sezonunun 12. haftası, Sevilla ile Deportivo Alavés arasında oynanacak mücadeleyle başlayacak. Son lig karşılaşmasında Getafe'ye yenilen Sevilla, taraftarı önünde yeniden galibiyet elde etmeye çalışacak. Deportivo Alavés ise ligdeki galibiyet hasretine son vermeyi amaçlıyor. Peki, Sevilla-Deportivo Alavés maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak ve nereden izlenir? İşte ayrıntılar...

Sevilla-Deportivo Alavés maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

SEVILLA-DEPORTIVO ALAVÉS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, NEREDE OYNANACAK?

Sevilla-Deportivo Alavés maçı, 6 Kasım 2026 Cuma günü Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak. La Liga 2026-2027 sezonunun 12. haftasında oynanacak mücadeleye İspanya'nın Sevilla kentindeki Ramón Sánchez-Pizjuán Stadı ev sahipliği yapacak.

İspanya yerel saatiyle 21.00'de başlayacak karşılaşma, haftanın ilk La Liga mücadelesi olacak. İki ekip de millî maç arasına girmeden önce ligde önemli bir galibiyet elde etmeyi amaçlıyor.

SEVILLA-DEPORTIVO ALAVÉS MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Sevilla-Deportivo Alavés karşılaşması, Türkiye'de S Sport Plus platformundan canlı yayınlanacak. İspanya La Liga'nın 12. hafta mücadelesi, platformun resmî yayın akışında da yer alıyor.

SEVILLA VE DEPORTIVO ALAVÉS'İN FORM DURUMU

La Liga'da 11 hafta sonunda Sevilla, topladığı 17 puanla 6. sırada bulunuyor. Endülüs temsilcisi ligde oynadığı 11 karşılaşmada 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Bu süreçte rakip fileleri 17 kez havalandıran Sevilla, kalesinde 19 gol gördü.

Deportivo Alavés ise 11 maçta elde ettiği 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgiyle 12 puana ulaştı. Ligde 11. sırada bulunan Bask ekibi 15 gol atarken 17 gol yedi. Sevilla, son maçında Getafe'ye 3-1 mağlup olurken Deportivo Alavés de Celta Vigo deplasmanından 2-1'lik yenilgiyle ayrıldı.

SEVILLA-DEPORTIVO ALAVÉS MAÇI CANLI TAKİP EKRANI