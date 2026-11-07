Lider Galatasaray, en yakın takipçisi Amedspor'u İstanbul'da konuk ediyor. İki puan farkla zirvede bulunan takımların randevusu öncesinde maçın ne zaman oynanacağı, saat kaçta başlayacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı merak konusu. Eksik isimler de dikkat çekiyor.

Süper Lig'de haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından biri Galatasaray ile Amedspor arasında oynanacak. İlk 10 haftada ortaya koyduğu performansla ikinci sıraya yükselen Diyarbakır temsilcisi, lider Galatasaray'ın konuğu olacak. Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa'daki başarılı sonuçlarının ardından ligdeki çıkışını sürdürmenin hesaplarını yapıyor. Peki, Galatasaray-Amedspor maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Galatasaray-Amedspor maçı ne zaman ve nereden izlenir? İşte merak edilenler...

GALATASARAY-AMEDSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE NEREDE?

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasındaki Galatasaray-Amedspor karşılaşması, 7 Kasım Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak. 2026-2027 sezonunun zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmaya RAMS Park ev sahipliği yapacak.

GALATASARAY-AMEDSPOR HANGİ KANALDA YAYINLANACAK, NEREDEN İZLENİR?

Galatasaray ile Amedspor arasındaki Süper Lig karşılaşması, beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak. Yayıncı kuruluşun açıkladığı programda mücadelenin 4K yayın seçeneği de bulunuyor.

AMEDSPOR ZİRVE YARIŞINDA GALATASARAY'IN EN YAKIN TAKİPÇİSİ

Galatasaray, Süper Lig'de 10 maçta 25 puan toplarken Amedspor 23 puanla ikinci sıraya yerleşti. Böylece iki ekip, 11. haftaya aralarında yalnızca iki puan farkla giriyor.

Galatasaray, ligde üst üste dört maçını kazanarak önemli bir seri yakaladı. Amedspor ise 10. haftada Eyüpspor karşısında aldığı 5-1'lik galibiyetle dikkat çekti. Konuk ekip, ligde geride kalan dört deplasman maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti.

Galatasaray ile Amedspor'un RAMS Park'taki mücadelesinde Halil Umut Meler görev yapacak. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun 11. hafta görevlendirmesinde Meler, karşılaşmanın orta hakemi olarak belirlendi.