Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Muğlaspor, Turka Esenler Erokspor'u konuk ediyor. Puan tablosunda birbirine yakın iki takımın randevusu öncesinde gözler karşılaşmanın oynanacağı yere ve ekranlara çevrildi. Maç ne zaman, saat kaçta ve nereden izlenir? İşte ayrıntılar...

Muğlaspor-Turka Esenler Erokspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig'de 14. hafta karşılaşmaları devam ederken Muğlaspor ile Turka Esenler Erokspor, Muğla'da kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Ev sahibi ekip taraftarı önünde üç puana ulaşmak isterken İstanbul temsilcisi deplasmanda kazanmayı hedefliyor. Peki, Muğlaspor - Turka Esenler Erokspor maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak ve nereden canlı izlenebilecek? İşte ayrıntılar...

MUĞLASPOR - TURKA ESENLER EROKSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, NEREDE OYNANACAK?

Muğlaspor - Turka Esenler Erokspor maçı, 7 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak. Trendyol 1. Lig'in 14. haftasındaki karşılaşmaya Muğla Atatürk Stadyumu ev sahipliği yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıkladığı fikstüre göre Muğlaspor sahaya ev sahibi olarak çıkacak. İki takım da 2026-2027 sezonunun 14. hafta mücadelesinde puanlarını artırmak için mücadele edecek.

MUĞLASPOR - TURKA ESENLER EROKSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Muğlaspor - Turka Esenler Erokspor karşılaşması beIN SPORTS HABER ekranlarından canlı yayınlanacak.

MUĞLASPOR - TURKA ESENLER EROKSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Muğlaspor - Turka Esenler Erokspor karşılaşmasını Mustafa Hakan Belder yönetecek. Türkiye Futbol Federasyonu, 14. hafta kapsamında oynanacak mücadelenin hakem görevlendirmesini açıkladı.

MUĞLASPOR - TURKA ESENLER EROKSPOR MAÇI CANLI TAKİP EKRANI