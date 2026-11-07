Artı Değer Vanspor FK ile Ekenler Beton Sivasspor'un buluşmasında gözler sahadaki puan mücadelesine ve yayın ayrıntılarına çevrildi. Aynı puandaki iki ekibin randevusu hangi statta yapılacak, saat kaçta başlayacak ve canlı yayın nereden izlenecek? İşte maç öncesi ayrıntılar...

Artı Değer Vanspor FK-Ekenler Beton Sivasspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Artı Değer Vanspor FK ile Ekenler Beton Sivasspor kozlarını paylaşacak. Son iki lig karşılaşmasını kazanarak çıkışa geçen Van temsilcisi, aynı puana sahip rakibi karşısında serisini sürdürmek istiyor. Peki, Artı Değer Vanspor FK-Ekenler Beton Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Mücadele nerede oynanacak, canlı yayın nasıl izlenecek? İşte ayrıntılar...

ARTI DEĞER VANSPOR FK-EKENLER BETON SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE NEREDE OYNANACAK?

Artı Değer Vanspor FK ile Ekenler Beton Sivasspor arasındaki mücadele, 7 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 13.30'da başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonunun programına göre karşılaşma, Manisa'nın Akhisar ilçesindeki Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda oynanacak.

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında karşı karşıya gelecek iki takım, müsabaka öncesinde 13'er puana sahip. Ev sahibi konumundaki Artı Değer Vanspor FK, ligde üst sıralara yaklaşmak için mücadele edecek.

ARTI DEĞER VANSPOR FK-EKENLER BETON SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Artı Değer Vanspor FK-Ekenler Beton Sivasspor karşılaşması, TRT Avaz ve beIN SPORTS MAX 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadele, TRT Avaz'ın televizyon yayını üzerinden ve beIN SPORTS MAX 1'in bulunduğu yayın platformundan takip edilebilecek.

EKENLER BETON SİVASSPOR'DA KİMLER OYNAMAYACAK?

Ekenler Beton Sivasspor'da önemli eksikler bulunuyor. Kırmızı-beyazlı takımın futbolcularından Amilton, Süleyman Özdamar ve Okan Erdoğan sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

Ayrıca Kamil Fidan kırmızı kart cezasından, Mert Çelik ise sarı kart cezasından dolayı kadroda yer alamayacak. Sivas temsilcisi, toplam beş oyuncusundan yararlanamayacağı karşılaşmada puan veya puanlar arayacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun hakem görevlendirmesine göre mücadeleyi Ömer Tolga Güldibi yönetecek. Güldibi'nin yardımcılıklarını Hüseyin Kıvanç Durmaz ve Çağrıcan Pazarcıklı üstlenirken dördüncü hakem Ömer Faruk Gültekin olacak.

ARTI DEĞER VANSPOR FK-EKENLER BETON SİVASSPOR MAÇI CANLI TAKİP EKRANI