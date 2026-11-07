Orfa Yapı Pendikspor ile İstanbulspor, Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında İstanbul'da karşı karşıya geliyor. İki ekibin mücadelesi öncesinde maçın hangi kanalda yayınlanacağı, saat kaçta başlayacağı ve tribünlere ilişkin ayrıntılar merak ediliyor. İşte karşılaşmanın detayları...

Orfa Yapı Pendikspor-İstanbulspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig'de 14. hafta heyecanı Orfa Yapı Pendikspor ile İstanbulspor arasındaki mücadeleyle devam ediyor. İstanbul'un iki temsilcisini buluşturacak karşılaşmada ev sahibi ekip, son lig maçında aldığı galibiyetin ardından çıkışını sürdürmeyi hedeflerken konuk takım kötü gidişata son vermek istiyor. Peki, Orfa Yapı Pendikspor-İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Mücadele nereden canlı izlenir? İşte ayrıntılar...

ORFA YAPI PENDİKSPOR-İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, NEREDE OYNANACAK?

Orfa Yapı Pendikspor-İstanbulspor karşılaşması, 7 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak. Trendyol 1. Lig'in 14. haftasındaki mücadeleye İstanbul'da bulunan Pendik Belediye Stadyumu ev sahipliği yapacak.

ORFA YAPI PENDİKSPOR-İSTANBULSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Orfa Yapı Pendikspor ile İstanbulspor arasındaki karşılaşma TRT Spor ve beIN SPORTS MAX 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Futbolseverler mücadeleyi TRT Spor üzerinden şifresiz takip edebilecek; beIN SPORTS MAX 1 yayınına ise uygun abonelik üzerinden erişilebilecek.

MAÇ ÖNCESİ İKİ TAKIMDA SON DURUM

Orfa Yapı Pendikspor, Trendyol 1. Lig'deki son karşılaşmasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 1-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı. İstanbulspor ise 13. haftada sahasında Mardin 1969 Spor'a 2-1 yenildi. İki takım da bu sonuçların ardından 14. haftaya farklı hedeflerle giriyor.

ORFA YAPI PENDİKSPOR-İSTANBULSPOR MAÇI CANLI TAKİP EKRANI