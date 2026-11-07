Keçtaş Ankara Keçiörengücü-Manisa FK maçı hangi kanalda, ne zaman?

Keçtaş Ankara Keçiörengücü ile Manisa FK arasındaki Trendyol 1. Lig randevusu gözler başkente çevrildi. Ev sahibinin üst sıralardaki yerini koruma, konuk ekibin ise ligde rahat bir nefes alma hedefiyle çıkacağı maç nerede oynanacak, saat kaçta başlayacak ve nereden izlenecek?