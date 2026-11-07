Keçtaş Ankara Keçiörengücü-Manisa FK maçı hangi kanalda, ne zaman?
Keçtaş Ankara Keçiörengücü ile Manisa FK arasındaki Trendyol 1. Lig randevusu gözler başkente çevrildi. Ev sahibinin üst sıralardaki yerini koruma, konuk ekibin ise ligde rahat bir nefes alma hedefiyle çıkacağı maç nerede oynanacak, saat kaçta başlayacak ve nereden izlenecek?
Keçtaş Ankara Keçiörengücü-Manisa FK maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
Trendyol 1. Lig'de 14. hafta mücadelesi, Keçtaş Ankara Keçiörengücü ile Manisa FK'yi karşı karşıya getiriyor. Son iki lig maçından mağlubiyetle ayrılan başkent temsilcisi, sahasında yeniden kazanmak isterken Manisa FK deplasmanda puan arayacak. Peki, Keçtaş Ankara Keçiörengücü-Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Karşılaşma nereden izlenir? İşte ayrıntılar...
KEÇTAŞ ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ-MANİSA FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, NEREDE OYNANACAK?
Trendyol 1. Lig'in 14. haftasındaki Keçtaş Ankara Keçiörengücü-Manisa FK karşılaşması, 7 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 13.30'da başlayacak. Mücadeleye Ankara'daki Aktepe Stadı ev sahipliği yapacak.
Ev sahibi Keçtaş Ankara Keçiörengücü, taraftarı önünde üç puanı hedeflerken Manisa FK deplasmandan olumlu bir sonuçla ayrılmaya çalışacak.
KEÇTAŞ ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ-MANİSA FK MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?
Keçtaş Ankara Keçiörengücü-Manisa FK maçı, beIN SPORTS 2 kanalından canlı yayınlanacak. Futbolseverler karşılaşmayı Digiturk ve yayın hakkına sahip dijital platformlar üzerinden uygun abonelikle takip edebilecek.
Karşılaşmanın televizyon yayınının yanı sıra maç merkezi üzerinden skor ve önemli gelişmelerin izlenmesi de mümkün olacak.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Keçtaş Ankara Keçiörengücü-Manisa FK maçına Yusuf Ziya Gündüz'ü atadı. Gündüz'ün yardımcılıklarını Barış Çiçeksoyu ile Berat Binbir yapacak.
KEÇTAŞ ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ-MANİSA FK MAÇI CANLI TAKİP EKRANI