Eyüpspor-Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig 11. hafta

Eyüpspor-Kocaelispor karşılaşması, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında dikkat çeken mücadelelerden biri olacak. Ligde farklı konumlarda yer alan iki ekibin hedefi de üç puan. Peki maç bugün saat kaçta başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak ve nerede oynanacak? İşte detaylar...