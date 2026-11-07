Galatasaray ile Amedspor arasındaki kritik randevu için gözler canlı yayına çevrildi. Liderlik yarışını doğrudan etkileyecek maçın başlamasına doğru hangi kanalın yayını vereceği, internetten nereden izleneceği ve ilk 11'lerin ne zaman açıklanacağı merak ediliyor.

Trendyol Süper Lig'de zirve yarışının en önemli karşılaşmalarından biri için heyecan artıyor. Galatasaray ile Amedspor, 11. haftanın kritik mücadelesinde İstanbul'da kozlarını paylaşacak. İki puan farkla ilk iki sırada yer alan ekiplerin karşılaşması, liderlik mücadelesinin geleceği açısından büyük önem taşıyor. Mücadelenin başlamasına doğru canlı yayın seçenekleri ve takımların son durumu öne çıkıyor. Peki, Galatasaray-Amedspor maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Galatasaray-Amedspor nereden izlenir, canlı yayın nasıl takip edilir? İşte ayrıntılar...

GALATASARAY-AMEDSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray ile Amedspor arasındaki Trendyol Süper Lig karşılaşması, 7 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak. Mücadelenin adresi İstanbul'daki Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park olacak.

Galatasaray ile Amedspor arasındaki karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek. Meler, Süper Lig'in 11. haftasında zirveyi yakından ilgilendiren müsabakada orta hakem olarak görev yapacak.

GALATASARAY-AMEDSPOR CANLI YAYINI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Galatasaray-Amedspor maçının Türkiye'deki canlı yayın adresi beIN SPORTS 1 olacak. Yayıncı kuruluş, 7 Kasım Cumartesi gününün programında karşılaşmaya saat 19.00'da yer verdi.

GALATASARAY-AMEDSPOR MAÇINDA HANGİ FUTBOLCULAR YOK?

Galatasaray'da Victor Osimhen ve Abdülkerim Bardakcı, Amedspor karşısında forma giyemeyecek. Kulübün resmî açıklamasında Osimhen'in ameliyat nedeniyle kadrodan çıkarıldığı, Abdülkerim Bardakcı'nın ise kart cezalısı olduğu bildirildi.

Amedspor'da Samuel Ballet, Eyüpspor maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle cezalı durumda. Önemli eksiklerle karşılaşmaya hazırlanan iki takımın teknik heyetlerinin, sahaya sürecekleri kadrolarda bu durumları dikkate alması bekleniyor.

GALATASARAYIN MAÇ GÜNÜ PAYLAŞIMI👇

#BugünGünlerdenGALATASARAY 💪 🏆 Trendyol Süper Lig 2026-2027 Adnan Süvari Sezonu 🗓️ 11. Hafta ⚽ Amed S. F. 📆 07.11.2026 ⏰ 19.00 🏟️ Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park 📲 #GSvAMD https://t.co/N25RtrpY76 — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) November 6, 2026

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