Hamburg - Borussia Mönchengladbach maçı öncesinde Bundesliga'da puan tablosunun alt basamakları hareketli. Hamburg evindeki avantajı kullanmak, konuk ekip ise son maçlardaki toparlanmasını sürdürmek istiyor. Peki karşılaşma hangi gün, saat kaçta, nereden izlenir? Tüm bilgiler...

Bundesliga'nın 9. haftasında Hamburg, Borussia Mönchengladbach'ı konuk ediyor. Ligde son haftalarda puan kayıpları yaşayan iki takım, kritik mücadeleden galibiyetle ayrılmak için sahaya çıkacak. Hamburg, iç saha avantajıyla kötü gidişatı sonlandırmak isterken Borussia Mönchengladbach son üç resmî karşılaşmada yakaladığı yenilmezlik serisini devam ettirmeyi amaçlıyor. Peki Hamburg - Borussia Mönchengladbach maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta? Karşılaşma nereden canlı izlenebilir? İşte ayrıntılar...

Hamburg-Borussia Mönchengladbach maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

HAMBURG - BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, NEREDE OYNANACAK?

Hamburg - Borussia Mönchengladbach maçı 6 Kasım 2026 Cuma günü saat 22.30'da (TSİ) başlayacak. Bundesliga'nın 9. haftasının açılış karşılaşması, Almanya'nın Hamburg kentindeki Volksparkstadion'da oynanacak.

Ev sahibi Hamburg, taraftarı önünde üç puan alarak son haftalardaki mağlubiyet serisini bitirmeyi hedefliyor. Borussia Mönchengladbach ise Stuttgart galibiyetinin ardından yakaladığı toparlanmayı sürdürmek istiyor.

HAMBURG - BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Hamburg - Borussia Mönchengladbach karşılaşması Türkiye'de S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak. Futbolseverler, saat 22.30'da başlayacak mücadeleyi S Sport Plus'ın dijital yayın platformundan takip edebilecek.

HAMBURG VE BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH'IN LİGDEKİ SON DURUMU

Bundesliga'da geride kalan sekiz haftanın ardından Hamburg, 9 puanla 15. sırada bulunuyor. Ev sahibi ekip, oynadığı sekiz karşılaşmada 3 galibiyet ve 5 mağlubiyet alırken 7 gol attı, kalesinde 19 gol gördü.

Borussia Mönchengladbach ise 4 puanla 18. ve son sırada yer alıyor. Konuk takım, sekiz lig maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı. Bu süreçte 11 gol atan Mönchengladbach, 22 gol yedi.

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