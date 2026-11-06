Trendyol 1. Lig'de SMS Grup Sarıyer - Alagöz Holding Iğdır FK maçına odaklanıldı. İki takımın İstanbul'daki buluşması hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda ekranlara gelecek? Ev sahibi sahasında çıkış ararken konuk ekip zirve takibini sürdürmek istiyor. İşte ayrıntılar...

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında SMS Grup Sarıyer - Alagöz Holding Iğdır FK karşılaşması futbolseverlerle buluşuyor. Ligde üst sıralara yaklaşmayı amaçlayan İstanbul temsilcisi, güçlü rakibi karşısında saha avantajını değerlendirmeye çalışacak. Iğdır ekibi ise zirve yarışında kayıp yaşamak istemiyor. Peki, SMS Grup Sarıyer - Alagöz Holding Iğdır FK maçı bugün mü, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda canlı yayınlanacak ve nereden izlenir? İşte ayrıntılar...

SMS Grup Sarıyer - Alagöz Holding Iğdır FK maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

SMS GRUP SARIYER - ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, NEREDE OYNANACAK?

SMS Grup Sarıyer - Alagöz Holding Iğdır FK arasındaki Trendyol 1. Lig 14. hafta karşılaşması, 6 Kasım 2026 Cuma günü saat 20.00'de başlayacak.

İstanbul'daki Yusuf Ziya Öniş Stadyumu mücadeleye ev sahipliği yapacak. Ev sahibi SMS Grup Sarıyer, taraftarının desteğiyle üç puana ulaşmaya çalışacak.

SMS GRUP SARIYER - ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

SMS Grup Sarıyer - Alagöz Holding Iğdır FK karşılaşması, TRT Türk ve beIN SPORTS MAX 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Mücadele, TRT Türk'ün televizyon yayını üzerinden ve beIN SPORTS MAX 1 aboneliği bulunan izleyiciler tarafından takip edilebilecek. Dijital ortamda ise uygun abonelik kapsamında TOD üzerinden izlenebilecek.

SMS GRUP SARIYER - ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK MAÇI CANLI TAKİP EKRANI