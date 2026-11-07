Galatasaray-Amedspor randevusu öncesi geri sayım sürüyor. İki takımın zirvede yakın puanlarla yer alması karşılaşmanın önemini artırıyor. Galatasaray-Amedspor maçı ne zaman başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak? Hakem, stat ve eksik oyuncularla ilgili bilgiler öne çıkıyor.

Galatasaray-Amedspor maçı, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında zirveyi yakından ilgilendiriyor. Ligde 25 puanla lider olan Galatasaray, 23 puanlı Amedspor'u RAMS Park'ta ağırlıyor. 7 Kasım Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarında olacak. Peki, Galatasaray-Amedspor maçı nereden izlenir, hangi futbolcular forma giyemeyecek? İşte maçın yayın bilgileri, kadro durumu ve öne çıkan gelişmeler...

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GALATASARAY-AMEDSPOR HANGİ KANALDA, NASIL İZLENİR?

Galatasaray-Amedspor maçı beIN SPORTS 1'den yayınlanacak. Futbolseverler, karşılaşmayı Digiturk'ün ilgili yayın paketine sahip olmaları halinde televizyondan takip edebilecek.

İnternet üzerinden izlemek isteyenler ise uygun abonelikle TOD platformunu kullanabilecek. Yayıncı kuruluşun programında karşılaşma için 4K seçeneği de bulunuyor.

GALATASARAY-AMEDSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE NEREDE?

Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonunun 11. haftasındaki mücadele, 7 Kasım Cumartesi saat 19.00'da başlayacak. İki takım İstanbul'daki Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek.

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında oynadığı son 40 karşılaşmada yenilmedi. Bu süreçte 32 galibiyet ve 8 beraberlik elde eden sarı-kırmızılılar, Amedspor karşısında da mağlup olmamaları halinde kulüp tarihindeki en uzun iç saha yenilmezlik serisini egale edecek.

AMEDSPOR'UN DEPLASMAN PERFORMANSI

Amedspor, bu sezon Süper Lig'de çıktığı dört deplasman maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Diyarbakır temsilcisi, dış sahadaki tek galibiyetini Samsunspor'u 2-1 yenerek elde etti.

İKİ TAKIMIN GOL İSTATİSTİKLERİ

Galatasaray, Süper Lig'de geride kalan 10 haftada rakip fileleri 23 kez havalandırırken kalesinde 12 gol gördü. Amedspor ise aynı süreçte 25 gol atıp 11 gol yedi. Diyarbakır temsilcisi, zirve yarışındaki rakibinden daha fazla gol kaydetti.

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