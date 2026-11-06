Casper, Excalibur G870 ile kapak mekanizması dayanıklılığında sektör standardının 5 katına ulaştı

Uluslararası bağımsız test ve belgelendirme kuruluşu olan Intertek tarafından gerçekleştirilen 100 bin çevrimlik dayanıklılık testinde, Excalibur G870'in ekran mekanizmasında hiçbir deformasyon görülmedi. Casper, Excalibur G870 ile endüstri standardı olarak kabul edilen 20 bin açma-kapama çevriminin 5 katına ulaşarak 100 bin çevrimlik menteşe dayanıklılığını bağımsız laboratuvar testiyle de belgeledi.

Excalibur G870'in kapak mekanizması, Intertek tarafından gerçekleştirilen 100 bin çevrimlik mekanik dayanıklılık testine tabi tutuldu. Test kapsamında bilgisayarın kapağı, 110 derecelik açıyla tekrarlanan açma-kapama hareketlerine maruz bırakıldı. Test süresince 5 bin, 10 bin, 20 bin, 50 bin ve 100 bin çevrim aşamalarında yapılan kontrollerin tamamı başarıyla sonuçlandı. Kapak mekanizmasında hiçbir aşamada deformasyon görülmemesi, menteşe sisteminin yoğun açma-kapama hareketlerine karşı yüksek dayanıklılığını ortaya koydu. Menteşe ömrünü cihazın beklenen kullanım ömrünün çok ötesine taşıyacak şekilde tasarlanan Excalibur G870, yoğun ve tempolu kullanım ortamları için güvenilir bir tercih olarak öne çıkıyor.

"Casper'da mühendislik anlayışımızın özünde, sektör standartlarının ötesine geçmek var"

Casper Pazarlama ve Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Feray Karaman, test sonuçlarına ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: "Bir bilgisayarı değerlendirirken genellikle işlemcisine, ekranına, sunduğu performansa bakıyoruz. Oysa o bilgisayarın yıllar içinde nasıl bir kullanım deneyimi sunacağı en az bunlar kadar önemli. Excalibur G870'in kapak mekanizmasının 100 bin çevrimlik bağımsız laboratuvar testini hiçbir deformasyon olmadan tamamlaması, bu yaklaşımımızın somut bir sonucu. Sektör standardını 5 kat aşıyor olmamız, ürünlerimizin dayanıklılığı noktasındaki iddiamızı somutlaştırıyor. Casper'da tüm mühendislik çalışmalarımıza bu bakış açısıyla yön veriyoruz."

Kapak mekanizmasının dayanıklılığı uzun süreli kullanımda önem taşıyor

Dizüstü bilgisayarlarda kapak mekanizması, günlük kullanım boyunca en fazla mekanik harekete maruz kalan bileşenler arasında yer alıyor. Ekranın her hareketinde bağlantı noktaları belirli bir fiziksel yük taşıyor. Bu nedenle ekran mekanizmasının dayanıklılığı, bilgisayarın uzun süreli kullanım kalitesini etkileyen önemli unsurlardan biri olarak öne çıkıyor. Casper, Excalibur G870 ile elde ettiği sonuçla yüksek performanslı oyun bilgisayarlarında uzun süreli kullanım dayanıklılığının önemine dikkat çekiyor.

Casper Hakkında:

1991 yılında faaliyetlerine başlayan Casper, bilgisayar, tablet ve akıllı telefon başta olmak üzere teknoloji ürünlerinin tasarım ve Ar-Ge süreçlerini kendi mühendisleriyle yürütüyor. 34.500 metrekare kapalı alana sahip üretim tesisinde yıllık en az 1 milyon bilgisayar ve 500 bin telefon üretim kapasitesi bulunan Casper, Nirvana, Excalibur, Casper PAD ve NevoPro markalarıyla farklı kullanıcı ihtiyaçlarına yönelik ürünler sunuyor. Türkiye'de üretim ve kullanıcıya özel konfigürasyon imkanını geniş hizmet ağıyla bir araya getiren Casper, Tech Brands Turkey ödülünü üst üste 6 kez kazandı. Marka ayrıca The ONE Awards'da daha önce iki kez ödül almasının ardından, 2025 yılında bilgisayar kategorisinde "Yılın İtibarlı Markası" seçildi. Şirket, 11 yıldır sürdürdüğü "1 Saatte Servis" uygulamasıyla Türkiye genelinde 8 şehirde satış sonrası hizmet vermektedir.

Link:

Excalibur G870 – Intertek 100.000 Çevrim Test Sonuçları