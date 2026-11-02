Yeni haftanın ilk gününde altın fiyatları yatırımcıların gündeminde. Gram altın 2 Kasım Pazartesi sabahı yaklaşık 6 bin 338 TL satış seviyesinde işlem görüyor. İşte güncel altın fiyatları…

2 Kasım altın fiyatları: Gram altın bugün ne kadar? Altın fiyatlarında 2 Kasım 2026 Pazartesi günü yaşanan değişimler yakından takip ediliyor. Haftanın ilk gününde yatırımcılar gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve Cumhuriyet altınının güncel alış-satış fiyatlarını araştırıyor. 2 Kasım sabahı saat 05.01 itibarıyla yayımlanan piyasa verilerine göre gram altın 6.270,82 TL alış, 6.337,62 TL satış seviyesinde işlem görüyor. Günlük değişimde yaklaşık yüzde 0,84'lük yükseliş kaydedildi. Altın fiyatları, küresel piyasalardaki ons altın hareketi ve döviz kurundaki değişimlerle birlikte gün içerisinde yeniden şekillenebiliyor. Bu nedenle alış ve satış fiyatları farklı piyasa ekranlarında değişiklik gösterebiliyor.

ALTIN ALIRKEN ALIŞ VE SATIŞ FİYATINA DİKKAT

Altın fiyatları takip edilirken alış ve satış rakamları birbirinden ayrılmalı. Bir piyasa ekranında görülen satış fiyatı, başka bir kuyumcunun veya bankanın aynı ürüne uyguladığı fiyatla aynı olmayabilir.

Özellikle fiziki altın alımında ürünün türü, saflığı, işçilik maliyeti ve kurumun uyguladığı fiyat farkı toplam tutarı değiştirebilir. Bu nedenle işlem yapmadan önce güncel fiyatların karşılaştırılması gerekiyor.

CANLI DÖVİZ FİYATLARI 2 KASIM 2026

◼ABD Doları: 49,95 (Alış) - 49,96 (Satış)

◼EURO: 55,82 (Alış) - 55,86 (Satış)

◼STERLİN: 66,51 (Alış) - 66,85 (Satış)

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI 2 KASIM 2026

▶Gram Altın Alış: 6.269,95₺

▶Gram Altın Satış: 6.270,85₺

▶Çeyrek Altın Alış: 9.980,02₺

▶Çeyrek Altın Satış: 10.210,62₺

▶Yarım Altın Alış: 19.897,67₺

▶Yarım Altın Satış: 20.421,24₺

▶Tam Altın Alış: 43.206,00₺

▶Tam Altın Satış: 43.719,00₺

▶Ata Altın Alış: 43.206,00₺

▶Ata Altın Satış: 43.719,00₺

▶22 Ayar Bilezik Alış: 5.688,61₺

▶22 Ayar Bilezik Satış: 5.695,46₺

▶Gümüş Alış: 79,83₺

▶Gümüş Satış: 79,93₺

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 2 Kasım Pazartesi günü saat 06.40 itibarıyla alınmıştır.