Al Shabab - Al-Taawoun maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Al Shabab - Al-Taawoun canlı izle araştırmaları karşılaşma öncesinde gündemde. Suudi Arabistan Pro Ligi 2026-2027 sezonunda 8. hafta mücadelesine çıkacak iki takım, 11 Ekim Pazar günü Riyad'da kozlarını paylaşacak. Ev sahibi Al Shabab ile Al-Taawoun arasındaki karşılaşma saat 21.00'de başlayacak. SHG Arena'da oynanacak müsabakanın yayın programında S Sport Plus ve tabii platformları yer alıyor. Futbolseverler, maç öncesinde yayın platformlarının güncel programlarını kontrol ederek karşılaşmayı takip edebilir. Peki, Al Shabab - Al-Taawoun maçı hangi kanalda ve saat kaçta? İşte maçın tarihi, stadyumu ve yayın ayrıntıları.