Troyes - Marsilya canlı izle ve maç yayın bilgileri futbolseverlerin gündeminde. Fransa Ligue 1'in 6. haftasında oynanacak karşılaşmada Olympique Marsilya, Troyes deplasmanına konuk oluyor. Peki, Troyes - Marsilya maçı hangi kanalda yayınlanacak, saat kaçta başlayacak ve nereden canlı izlenebilecek? İşte Ligue 1'de haftanın kapanış karşılaşmasına ilişkin ayrıntılar...

Troyes - Marsilya maçının canlı izleme linki için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de 2026-2027 sezonunun 6. haftasında Troyes ile Olympique Marsilya karşı karşıya geliyor. Ligde alt sıralardan uzaklaşmak isteyen iki takım, haftanın kapanış mücadelesinde üç puan için sahaya çıkacak. Özellikle son 4 lig maçını kaybeden Marsilya, Troyes deplasmanında kötü gidişe son vermeyi hedefliyor. Futbolseverler ise "Troyes - Marsilya maçı hangi kanalda, saat kaçta?" sorusuna yanıt arıyor. İşte karşılaşmanın tarihi, başlama saati, canlı yayın kanalı ve maç öncesindeki son gelişmeler...

TROYES - MARSİLYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Troyes - Marsilya maçı, 11 Ekim 2026 Pazar günü saat 21.45'te (TSİ) başlayacak. Fransa Ligue 1'in 6. haftasında oynanacak mücadeleye Troyes kentindeki Stade de l'Aube ev sahipliği yapacak.

TROYES - MARSİLYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Troyes - Marsilya karşılaşması, Türkiye'de beIN SPORTS 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

MARSİLYA KÖTÜ GİDİŞE SON VERMEK İSTİYOR

Fransa Ligue 1'de sezona istediği başlangıcı yapamayan Olympique Marsilya, Troyes deplasmanında galibiyet arayacak. Geride kalan 5 haftada 1 galibiyet ve 4 mağlubiyet yaşayan Marsilya, topladığı 3 puanla 17. sırada bulunuyor. Ev sahibi Troyes ise 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucunda elde ettiği 4 puanla 16. sırada yer alıyor. Marsilya'nın son 4 lig maçını kaybetmesi, Troyes karşılaşmasının önemini daha da artırıyor. Ev sahibi ekip de üst üste yaşadığı 3 mağlubiyetin ardından taraftarı önünde çıkış yakalamak istiyor.

TROYES - MARSİLYA MAÇINDA KİMLER EKSİK?

Marsilya'da Timothy Weah, cezası nedeniyle Troyes karşısında forma giyemeyecek. Pierre-Emile Højbjerg ve Derek Cornelius ise sakatlıkları nedeniyle takımın eksikleri arasında bulunuyor. Ev sahibi Troyes'da da Ismaël Boura, Titi, Yassine Ifnaoui ve Alessandro Gozzi, sakatlıkları nedeniyle maç öncesinde forma giyemeyecek oyuncular arasında yer alıyor.

TROYES - MARSİLYA MAÇI CANLI TAKİP EKRANI