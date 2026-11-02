İtalya Serie A'da Atalanta-Parma randevusu öncesi iki takım da galibiyete odaklandı. Bergamo temsilcisi sahasında kazanmak isterken konuk ekip deplasmanda çıkış arıyor. Atalanta-Parma maçı bugün mü, saat kaçta başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

İtalya Serie A'nın 10. haftasında Atalanta ile Parma karşı karşıya geliyor. Bergamo temsilcisi taraftarı önünde galibiyet ararken Parma, zorlu deplasmandan puan çıkararak alt sıralardan uzaklaşmayı hedefliyor. İki takımın son haftalardaki performansları karşılaşmanın önemini artırıyor. Peki, Atalanta-Parma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Atalanta-Parma maçı bugün mü, nereden canlı izlenir ve mücadele hangi statta oynanacak? İşte ayrıntılar...

Atalanta-Parma maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

ATALANTA-PARMA MAÇI NE ZAMAN?

Atalanta-Parma maçı, 2 Kasım 2026 Pazartesi günü oynanacak. Karşılaşma, İtalya Serie A'nın 2026-2027 sezonundaki 10. haftasının kapanış mücadelesi olacak. Her iki takım da ligdeki konumunu güçlendirmek amacıyla sahaya çıkacak.

ATALANTA-PARMA MAÇI SAAT KAÇTA?

Atalanta ile Parma arasındaki müsabaka, Türkiye saatiyle 22.45'te başlayacak. İtalya'da yerel saatle 20.45'te başlayacak mücadele, haftanın son Serie A karşılaşması olarak programlandı.

ATALANTA-PARMA MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Atalanta-Parma maçı Türkiye'de S Sport 2 ve S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak. Futbolseverler mücadeleyi S Sport 2'nin televizyon yayınından veya S Sport Plus'ın dijital yayın hizmetinden takip edebilecek. Yayın bilgisi S Sport Plus'ın resmî yayın akışında da yer alıyor.

ssportplus.com

ATALANTA-PARMA MAÇININ HAKEMİ KİM?

Atalanta-Parma karşılaşmasını İtalyan hakem Valerio Crezzini yönetecek. Crezzini'nin yardımcılıklarını Paolo Laudato ve Giovanni Boato üstlenecek. Karşılaşmada dördüncü hakem Giuseppe Collu, VAR hakemi ise Alessandro Prontera olacak.

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