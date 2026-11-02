Sassuolo-Fiorentina maçı saat kaçta, hangi kanalda? Serie A canlı yayın
Serie A'nın 10. haftasında Sassuolo ile Fiorentina, Reggio Emilia'da önemli bir karşılaşmaya çıkacak. Sassuolo-Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İki takımın son durumu, yayın seçenekleri ve canlı takip bilgileri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...
İtalya Serie A'nın 10. haftasında Sassuolo ile Fiorentina karşı karşıya geliyor. Ligde alt sıralardan uzaklaşmak isteyen iki takım, Mapei Stadı'nda önemli bir mücadeleye çıkacak. Peki, Sassuolo-Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Karşılaşma nereden canlı izlenebilir? İşte ayrıntılar...
Sassuolo-Fiorentina maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
SASSUOLO-FIORENTINA MAÇI NE ZAMAN?
Sassuolo-Fiorentina maçı, 2 Kasım 2026 Pazartesi günü oynanacak. İtalya Serie A'nın 2026-2027 sezonunda 10. hafta kapsamında gerçekleştirilecek karşılaşmada Sassuolo ev sahibi olacak.
SASSUOLO-FIORENTINA MAÇI SAAT KAÇTA?
Sassuolo-Fiorentina karşılaşması, Türkiye saati ile 20.30'da başlayacak. İtalya'da yerel saatle 18.30'da oynanacak mücadelede iki takım üç puan için sahaya çıkacak.
SASSUOLO-FIORENTINA MAÇI HANGİ KANALDA?
Sassuolo-Fiorentina maçı, Türkiye'de S Sport 2 ve S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak. Futbolseverler karşılaşmayı S Sport 2'nin bulunduğu televizyon platformlarından veya S Sport Plus'ın dijital yayın hizmetinden takip edebilecek.
SASSUOLO-FIORENTINA MAÇI NEREDE OYNANACAK?
İtalya Serie A karşılaşmasına Reggio Emilia kentindeki Mapei Stadium - Città del Tricolore ev sahipliği yapacak. Sassuolo, taraftarı önünde oynayacağı karşılaşmada son haftalardaki mağlubiyet serisine son vermeyi hedefliyor.