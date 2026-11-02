Sassuolo-Fiorentina maçı saat kaçta, hangi kanalda? Serie A canlı yayın

Serie A'nın 10. haftasında Sassuolo ile Fiorentina, Reggio Emilia'da önemli bir karşılaşmaya çıkacak. Sassuolo-Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İki takımın son durumu, yayın seçenekleri ve canlı takip bilgileri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...