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Sassuolo-Fiorentina maçı saat kaçta, hangi kanalda? Serie A canlı yayın

Serie A'nın 10. haftasında Sassuolo ile Fiorentina, Reggio Emilia'da önemli bir karşılaşmaya çıkacak. Sassuolo-Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İki takımın son durumu, yayın seçenekleri ve canlı takip bilgileri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

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Sassuolo-Fiorentina maçı saat kaçta, hangi kanalda? Serie A canlı yayın

İtalya Serie A'nın 10. haftasında Sassuolo ile Fiorentina karşı karşıya geliyor. Ligde alt sıralardan uzaklaşmak isteyen iki takım, Mapei Stadı'nda önemli bir mücadeleye çıkacak. Peki, Sassuolo-Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Karşılaşma nereden canlı izlenebilir? İşte ayrıntılar...

Sassuolo-Fiorentina maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

SASSUOLO-FIORENTINA MAÇI NE ZAMAN?

Sassuolo-Fiorentina maçı, 2 Kasım 2026 Pazartesi günü oynanacak. İtalya Serie A'nın 2026-2027 sezonunda 10. hafta kapsamında gerçekleştirilecek karşılaşmada Sassuolo ev sahibi olacak.

SASSUOLO-FIORENTINA MAÇI SAAT KAÇTA?

Sassuolo-Fiorentina karşılaşması, Türkiye saati ile 20.30'da başlayacak. İtalya'da yerel saatle 18.30'da oynanacak mücadelede iki takım üç puan için sahaya çıkacak.

SASSUOLO-FIORENTINA MAÇI HANGİ KANALDA?

Sassuolo-Fiorentina maçı, Türkiye'de S Sport 2 ve S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak. Futbolseverler karşılaşmayı S Sport 2'nin bulunduğu televizyon platformlarından veya S Sport Plus'ın dijital yayın hizmetinden takip edebilecek.

SASSUOLO-FIORENTINA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İtalya Serie A karşılaşmasına Reggio Emilia kentindeki Mapei Stadium - Città del Tricolore ev sahipliği yapacak. Sassuolo, taraftarı önünde oynayacağı karşılaşmada son haftalardaki mağlubiyet serisine son vermeyi hedefliyor.

SASSUOLO-FIORENTINA MAÇI CANLI TAKİP EKRANI

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