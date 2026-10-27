27 Ekim 2026 Süper Loto sonuçları ve kazanan numaralar merak ediliyor. Çekiliş sonucu, büyük ikramiye ve bilet sorgulama ekranına ilişkin güncel bilgiler.

Süper Loto'da 27 Ekim 2026 Salı günü yapılacak çekiliş için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Çekilişi takip eden vatandaşlar, kazanan numaraları ve büyük ikramiye tutarını öğrenmek için sonuç sorgulama ekranına yöneliyor. "Süper Loto bugün hangi numaralar çıktı?", "27 Ekim Süper Loto sonuçları açıklandı mı?" ve "Büyük ikramiye kazananı var mı?" soruları gündemdeki yerini aldı. İşte Süper Loto çekilişine ilişkin son bilgiler...

SÜPER LOTO 27 EKİM SONUÇLARI BELLİ OLDU!

27 Ekim 2026 Salı günü yapılacak Süper Loto çekilişinin sonuçları, çekiliş tamamlandıktan sonra açıklanacak. Kazanan numaralar, ikramiye kazanan kişi sayıları ve ödül tutarları Milli Piyango Online'ın resmî sonuç ekranından öğrenilebilecek.

27 Ekim Süper Loto kazanan numaralar: 7 - 14 - 30 - 37 - 40 - 42

SÜPER LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANINA NASIL ULAŞILIR?

Süper Loto çekiliş sonuçlarını öğrenmek isteyenler, Milli Piyango Online'ın resmî internet sitesindeki Süper Loto bölümünü ziyaret edebilir. İlgili çekiliş tarihi seçilerek kazanan numaralar ve ikramiye dağılımı incelenebilir.

Resmî sonuç ekranına ulaşmak için şu bağlantı kullanılabilir:

https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/cekilis-sonuclari.128.2026

SON SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİNDE HANGİ NUMARALAR ÇIKTI?

25 Ekim 2026 Pazar günü yapılan son çekilişte kazanan numaralar 1, 3, 5, 18, 28 ve 59 oldu. Altı numaranın tamamını doğru bilen çıkmadığı için 758 milyon 614 bin 493,63 TL tutarındaki büyük ikramiye sonraki çekilişe devretti.

Bir önceki çekilişin ikramiye dağılımında beş bilen 39 kişi kişi başı 100.873,95 TL kazandı. Dört bilen 1.420 kişiye 4.309,60 TL, üç bilen 31.997 kişiye 232,20 TL, iki bilen 289.511 kişiye ise 27,15 TL ikramiye verildi.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NEREDEN TAKİP EDİLİR?

Süper Loto sonuçları, Milli Piyango Online'ın resmî internet sitesi üzerinden takip edilebilir. Çekiliş sonuçları açıklandıktan sonra kazanan numaralar, ikramiye kategorileri ve kazanan kişi sayıları aynı ekran üzerinden kontrol edilebilir.