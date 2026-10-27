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Sassuolo-Lazio maçı izle: Saat kaçta, hangi kanalda?

Lazio canlı izle! Sassuolo-Lazio maçı 27 Ekim Salı günü saat 20.30’da başlayacak. Serie A karşılaşmasının yayın kanalı, maç saati ve canlı izleme bilgileri.

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Sassuolo-Lazio maçı izle: Saat kaçta, hangi kanalda?

LAZIO CANLI İZLE | Sassuolo-Lazio maçı saat kaçta, hangi kanalda? İtalya Serie A'nın 9. haftasında Sassuolo, sahasında Lazio'yu ağırlayacak. Ligdeki mücadelesini sürdürmek isteyen iki ekip, Reggio Emilia'daki karşılaşmada galibiyet için sahaya çıkacak. Sassuolo-Lazio maçına dair detaylar haberimizde...

SASSUOLO-LAZIO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

27 Ekim 2026 Salı günü oynanacak mücadele, Türkiye saatiyle 20.30'da başlayacak. Karşılaşmanın oynanacağı stat ise Mapei Stadyumu olacak.

SASSUOLO-LAZIO MAÇI HANGİ KANALDA?

Sassuolo-Lazio maçı Türkiye'de S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak.

SASSUOLO-LAZIO MAÇI CANLI İZLE

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