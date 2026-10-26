İspanya La Liga'da Sevilla ve Osasuna arasında önemli bir mücadele oynanacak. Sevilla-Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İki takımın son karşılaşmaları nasıl sonuçlandı, maç öncesi eksikler kimler? İşte merak edilenler...

Sevilla-Osasuna karşılaşmasını canlı takip etmek için tıklayınız...

İspanya La Liga'da 10. haftanın kapanış mücadelesinde Sevilla, Osasuna'yı konuk ediyor. Luis García Plaza yönetimindeki ev sahibi ekip, taraftarı önünde galip gelerek yeniden çıkış yakalamayı amaçlarken Jagoba Arrasate'nin çalıştırdığı Osasuna ise son haftadaki başarılı performansını sürdürmek istiyor. Peki, Sevilla-Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Mücadele nerede oynanacak, takımların puan durumu nasıl ve maç öncesinde hangi isimler kadroda bulunmuyor? İşte merak edilen ayrıntılar...

SEVILLA-OSASUNA MAÇI NE ZAMAN?

Sevilla-Osasuna karşılaşması, 26 Ekim 2026 Pazartesi günü oynanacak. La Liga'nın 10. haftasındaki mücadele, Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak. Karşılaşmaya Ramón Sánchez-Pizjuán Stadı ev sahipliği yapacak.

SEVILLA-OSASUNA MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sevilla ile Osasuna arasındaki mücadele, Türkiye'de S Sport ve S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak.

SEVILLA-OSASUNA MAÇI ÖNCESİ PUAN DURUMU

La Liga'da 9 maç sonunda Sevilla, 14 puanla 6. sırada yer alıyor. Ev sahibi ekip bu süreçte 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşarken 14 gol attı ve 16 gol yedi.

Osasuna ise geride kalan 9 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi alarak 11 puan topladı. Konuk ekip, 10 gol atıp kalesinde 18 gol görerek 10. sırada bulunuyor.

SEVILLA 37 GÜN SONRA SAHASINA DÖNÜYOR

Sevilla, La Liga'da uzun bir aranın ardından Ramón Sánchez-Pizjuán Stadı'nda taraftarlarının karşısına çıkacak.

Endülüs temsilcisi, Barcelona karşısında aldığı mağlubiyetin üzerinden 37 gün geçtikten sonra yeniden iç sahada bir lig maçına çıkıyor.

Luis García Plaza'nın öğrencileri, son üç lig maçında galibiyet elde edemedi. Sevilla'nın bu süreçteki son karşılaşması Real Madrid deplasmanında 4-1'lik mağlubiyetle sonuçlandı.

OSASUNA'DA ARRASATE'NİN DÖNÜŞÜ

Osasuna'da Jagoba Arrasate'nin teknik direktörlük görevine dönmesinin ardından yeni bir dönem başladı.

İspanyol çalıştırıcı, ikinci döneminin ilk maçında Racing de Santander karşısında 2-0'lık galibiyet elde etti. Bu sonuçla Osasuna, ligde beş maç sonra yeniden kazandı.

Sevilla karşısında takımının performansını değerlendiren Arrasate, 25 Ekim'deki basın toplantısında deplasmanda da rekabetçi bir oyun görmek istediğini belirtti. Tecrübeli teknik adam, takımın hem hücum hem savunma performansında gelişim alanlarının bulunduğuna dikkat çekti.

ARRASATE'NİN SEVILLA KARŞISINDAKİ 9 MAÇLIK SERİSİ

Osasuna Teknik Direktörü Jagoba Arrasate, Sevilla'ya karşı son yıllarda başarılı bir performans ortaya koydu.

Sevilla'nın 26 Ekim tarihli maç önü değerlendirmesine göre Arrasate, Endülüs temsilcisine rakip olduğu son 9 karşılaşmada yenilgi yaşamadı. İspanyol teknik adam bu maçlarda 4 galibiyet ve 5 beraberlik elde etti.

Luis García Plaza yönetimindeki Sevilla, kendi sahasında kazanarak hem ligdeki galibiyet hasretine hem de Arrasate karşısındaki bu seriye son vermek istiyor.

SEVILLA İLE OSASUNA ARASINDAKİ MAÇLAR

Sevilla ile Osasuna, bugüne kadar 115 resmî karşılaşmada mücadele etti.

Sevilla'nın ev sahipliğinde oynanan 57 maçın 36'sını Endülüs temsilcisi kazanırken 14 mücadele beraberlikle sonuçlandı. Osasuna ise rakibinin sahasında 7 kez galibiyet elde etti.

İki takımın geçtiğimiz sezon Ramón Sánchez-Pizjuán'da oynadığı karşılaşmayı Sevilla, Rubén Vargas'ın penaltı golüyle 1-0 kazanmıştı.

Son olarak 26 Nisan 2026'da Pamplona'da karşılaşan iki ekip arasındaki mücadelede ise Osasuna sahadan 2-1 galip ayrıldı.

OSASUNA'NIN GOL YOLLARINDAKİ EN ÖNEMLİ SİLAHI BUDIMIR

Osasuna'nın hücum hattında Ante Budimir dikkat çekiyor. Hırvat golcü, La Liga'nın ilk 9 haftasında 8 gol kaydederek takımının skor üretiminde önemli bir rol oynadı.

Racing de Santander karşılaşmasında penaltıdan ağları havalandıran Budimir, Sevilla savunmasının da dikkat etmesi gereken isimlerden biri olacak.

Sevilla ise gol yollarında Rubén Vargas, Isaac Romero ve Lucas Stassin gibi oyuncularından katkı almayı hedefliyor. Ev sahibi takım, hücum etkinliğini artırarak galibiyete ulaşmaya çalışacak.

SEVILLA-OSASUNA MAÇINI KİM YÖNETECEK?

La Liga'nın 10. haftasındaki Sevilla-Osasuna karşılaşmasında Miguel Ángel Ortiz Arias düdük çalacak. VAR hakemliği görevini ise Rubén Ávalos Barrera üstlenecek.

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