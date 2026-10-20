20 Ekim Süper Loto sonuçları açıklandı! MPİ sonuç sorgulama ekranı

20 Ekim 2026 Süper Loto çekilişinde şanslı numaraların hangileri olacağı araştırılıyor. Çekilişin ardından 6 bilen talihli olup olmadığı, büyük ikramiyenin devredip devretmediği ve diğer kazanan kategorilerin ikramiye tutarları netleşti.