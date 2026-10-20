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20 Ekim Süper Loto sonuçları açıklandı! MPİ sonuç sorgulama ekranı

20 Ekim 2026 Süper Loto çekilişinde şanslı numaraların hangileri olacağı araştırılıyor. Çekilişin ardından 6 bilen talihli olup olmadığı, büyük ikramiyenin devredip devretmediği ve diğer kazanan kategorilerin ikramiye tutarları netleşti.

Giriş Tarihi:
20 Ekim Süper Loto sonuçları açıklandı! MPİ sonuç sorgulama ekranı

20 Ekim Süper Loto sonuçları açıklandı! Süper Loto'nun 20 Ekim 2026 Salı günü yapılacak çekilişi, şans oyunu takipçilerinin gündeminde yer alıyor. Kuponlarını kontrol etmek isteyen vatandaşlar, "20 Ekim Süper Loto sonuçları açıklandı mı?", "Kazanan numaralar hangileri?" ve "Büyük ikramiye ne kadar?" sorularına yanıt arıyor. İşte, 20 Ekim Süper Loto sonuçları...

20 EKİM SÜPER LOTO SONUÇLARI

4-10-14-19-51-52

SÜPER LOTO BÜYÜK İKRAMİYESİ NE KADAR?

Çekilişin ardından 6 bilen çıkıp çıkmadığı, büyük ikramiyenin kaç kişiye dağıtıldığı ve diğer kategorilerde kaç kişinin ikramiye kazandığı sonuç tablosunda yer alacak.

SÜPER LOTO SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?

Süper Loto sonuçlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar, Milli Piyango Online'ın resmi internet sitesindeki sonuç sorgulama bölümünü kullanabilir. İlgili çekiliş tarihi seçilerek kazanan numaralar ve ikramiye dağılımı kontrol edilebilir.

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#Süper Loto #Milli Piyango Online
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