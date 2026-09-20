Paderborn-Hoffenheim maçı için geri sayım başladı. Bundesliga'nın 4. haftasında Paderborn, Home Deluxe Arena'da Hoffenheim'ı konuk edecek. Sezona istediği başlangıcı yapamayan ev sahibi ekip, ligdeki ilk golünü ve ilk galibiyetini arıyor. Peki Paderborn-Hoffenheim maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın yayın bilgileri ve maç öncesi son durum.

Paderborn-Hoffenheim maçını takip etmek için tıklayınız...

Bundesliga'da 2026-2027 sezonunun 4. hafta heyecanı devam ediyor. Haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından birinde Paderborn ile Hoffenheim karşı karşıya gelecek. Sezona istediği başlangıcı yapamayan Paderborn, taraftarı önünde Hoffenheim karşısında hem ilk galibiyetini hem de sezonun ilk golünü bulmaya çalışacak. Hoffenheim ise hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde aldığı sürpriz yenilginin ardından Bundesliga'da yeniden çıkış arayacak. Peki Paderborn-Hoffenheim maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın yayın bilgileri, maç saati ve mücadele öncesi iki takımın son durumu...

PADERBORN-HOFFENHEIM MAÇI SAAT KAÇTA?

Paderborn ile Hoffenheim arasındaki Bundesliga 4. hafta karşılaşması 20 Eylül 2026 Pazar günü oynanacak. Home Deluxe Arena'nın ev sahipliği yapacağı mücadele Türkiye saatiyle 20.30'da başlayacak.

PADERBORN-HOFFENHEIM MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin merak ettiği Paderborn-Hoffenheim maçı S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

PADERBORN SEZONA GOL ATAMADAN BAŞLADI

Bundesliga'ya altı yıllık aranın ardından dönen Paderborn, sezonun ilk üç haftasında henüz gol sevinci yaşayamadı.

Ralf Kettemann yönetimindeki ekip ilk hafta Mainz 05 deplasmanından 0-0'lık beraberlikle ayrıldı. Paderborn daha sonra sahasında Freiburg'a 1-0, deplasmanda ise Borussia Dortmund'a 3-0 mağlup oldu. Böylece ilk üç hafta sonunda 1 puanda kalan Paderborn, Bundesliga'nın resmi puan tablosunda 15. sırada bulunuyor. Takımın gol averajı ise 0-4.

Paderborn'un özellikle hücumdaki verimsizliği dikkat çekiyor. Sezona üç maçta gol atamadan başlayan ekip, Hoffenheim karşısında bu kötü seriyi sona erdirmeyi hedefliyor.

HOFFENHEIM'IN 3 PUANI BULUNUYOR

Hoffenheim ise sezonun ilk üç haftasında 3 puan topladı. Christian Ilzer'in ekibi ilk hafta Köln deplasmanında 3-2 mağlup oldu. İkinci haftada sahasında Borussia Dortmund'a 3-2 kaybeden Hoffenheim, üçüncü haftada Stuttgart'ı 2-1 mağlup ederek sezonun ilk galibiyetini aldı. Üç maç sonunda 3 puana ulaşan Hoffenheim, Paderborn deplasmanına puan tablosunda 13. sırada çıkacak.

HOFFENHEIM AVRUPA LİGİ YORGUNLUĞUYLA SAHAYA ÇIKACAK

Hoffenheim, Paderborn karşılaşmasından yalnızca birkaç gün önce UEFA Avrupa Ligi'nde sahaya çıktı. Alman ekibi, Avrupa Ligi lig aşamasındaki ilk maçında deplasmanda OFI Crete ile karşılaştı. Hoffenheim, Yunanistan'daki mücadeleden 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.

Bundesliga'nın resmi maç önü değerlendirmesinde de Hoffenheim'ın Perşembe günü Girit'te aldığı yenilginin ardından Paderborn karşılaşmasına çıkacağı ve teknik direktör Christian Ilzer'in kadroda değişiklik yapıp yapmayacağının merak konusu olduğu belirtildi.

PADERBORN-HOFFENHEIM MAÇI ÖNCESİ EKSİKLER

Bundesliga'nın güncel maç önü kadro bilgilerine göre Paderborn'da Awortwie-Grant, Gayret ve Klaas forma giyemeyecek. Eickel ve Michel'in durumları ise şüpheli olarak belirtiliyor. Hoffenheim'da ise şu an için kesinleşmiş bir eksik bulunmuyor. Prass'ın durumu ise şüpheli olarak gösteriliyor.

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