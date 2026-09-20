Bundesliga'da heyecan Bayer Leverkusen - RB Leipzig maçıyla devam ediyor. Ligin 4. haftasında BayArena'da oynanacak mücadelede iki takım da üç puan için sahaya çıkacak. Futbolseverler karşılaşma öncesinde “Bayer Leverkusen - RB Leipzig maçı saat kaçta, hangi kanalda?” sorusuna yanıt arıyor. Peki Bayer Leverkusen - RB Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte karşılaşmanın tüm canlı yayın bilgileri...

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Almanya Bundesliga'da 4. hafta heyecanı devam ediyor. Haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından birinde Bayer Leverkusen ile RB Leipzig karşı karşıya gelecek. BayArena'da oynanacak mücadele öncesinde futbolseverler maçın yayın bilgilerini araştırmaya başladı. Özellikle "Bayer Leverkusen - RB Leipzig maçı saat kaçta?", "Bayer Leverkusen - RB Leipzig maçı hangi kanalda?" ve "Bayer Leverkusen RB Leipzig canlı izle" aramaları öne çıkıyor. Peki Bayer Leverkusen - RB Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta? Karşılaşma hangi kanalda yayınlanacak? İşte mücadele öncesinde merak edilen tüm detaylar...

BAYER LEVERKUSEN - RB LEIPZIG MAÇI NE ZAMAN?

Bayer Leverkusen ile RB Leipzig, Bundesliga'nın 4. haftasında karşı karşıya gelecek. Mücadele 20 Eylül 2026 Pazar günü oynanacak.

BAYER LEVERKUSEN - RB LEIPZIG MAÇI SAAT KAÇTA?

Futbolseverlerin merak ettiği Bayer Leverkusen - RB Leipzig karşılaşması Türkiye saatiyle 16.30'da başlayacak.

BAYER LEVERKUSEN - RB LEIPZIG MAÇI HANGİ KANALDA?

Bayer Leverkusen - RB Leipzig maçının Türkiye'deki yayın seçenekleri arasında S Sport Plus ve tabii bulunuyor.

BAYER LEVERKUSEN'İN SON DURUMU

Bayer Leverkusen, Bundesliga'nın ilk haftalarında istikrarlı bir görüntü ortaya koyamadı. Kullanıcının paylaştığı bilgilere göre Die Werkself, sezonun ilk lig maçında Elversberg'e 3-2 mağlup oldu.

Leverkusen daha sonra Union Berlin karşısında 4-0'lık farklı bir galibiyet aldı. Augsburg deplasmanında ise 2-2 berabere kalan ekip, Patrik Schick'in 89. dakikada attığı golle bir puanı kurtardı. Bu sonuçların ardından Leverkusen, RB Leipzig karşılaşmasına ligde yeniden galibiyet serisi yakalama hedefiyle çıkıyor.

LEVERKUSEN AVRUPA LİGİ'NDE KAZANDI

Bayer Leverkusen, Bundesliga'daki mücadelesinin yanı sıra hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde de sahne aldı. Die Werkself, NK Celje karşısında oynadığı karşılaşmayı 2-0 kazanarak Avrupa macerasına galibiyetle başladı. Leverkusen'in RB Leipzig karşılaşmasına Avrupa Ligi zaferinin moraliyle çıkması bekleniyor.

RB LEIPZIG'İN HEDEFİ SERİYİ SÜRDÜRMEK

RB Leipzig ise Bundesliga'da sezonun ilk haftalarında dalgalı bir performans sergiledi. Leipzig, son maçında elde ettiği farklı galibiyetin ardından Leverkusen deplasmanında da puan veya puanlar almayı hedefliyor. İki takımın mücadelesi, Bundesliga'nın üst sıralarını yakından ilgilendiren karşılaşmalardan biri olarak öne çıkıyor.

BAYER LEVERKUSEN - RB LEIPZIG MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma BayArena'da oynanacak.

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