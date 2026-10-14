Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 14 Ekim kazandıran numaralar
Çılgın Sayısal Loto sonuçları 14 Ekim 2026 Çarşamba günü yapılan çekilişle belirlendi. Saat 21.30’da yapılan çekilişin ardından kazanan numaralar, Joker, SüperStar ve ikramiye tutarları belli oldu. İşte MPİ Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı ve çekiliş bilgileri…
Çılgın Sayısal Loto sonuçları 14 Ekim 2026 Çarşamba günü için araştırılıyor. Milli Piyango Online tarafından gerçekleştirilen çekilişte, şans oyunu tutkunları kazandıran numaraları, Joker ve SüperStar sonuçlarını merak ediyor. Bu akşam yapılan çekilişin ardından sonuçlar ve ikramiye bilgileri belli oldu. Peki, Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, kazanan numaralar hangileri? İşte 14 Ekim 2026 MPİ Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı…
ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI 14 EKİM 2026 AÇIKLANDI!
1 - 3 - 65 - 66 - 79 - 81 Joker: 50 SüperStar: 20
14 EKİM ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Çılgın Sayısal Loto sonuçlarını öğrenmek isteyenler, Milli Piyango Online'ın resmî sonuç ekranını ziyaret edebilir. Çekiliş sonuçları açıklandıktan sonra kuponda yer alan numaralar kontrol edilebilir ve kazanılan ikramiye tutarı sorgulanabilir.
Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı: Milli Piyango Online resmî internet sitesi için tıklayın.