Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 14 Ekim kazandıran numaralar

Çılgın Sayısal Loto sonuçları 14 Ekim 2026 Çarşamba günü yapılan çekilişle belirlendi. Saat 21.30’da yapılan çekilişin ardından kazanan numaralar, Joker, SüperStar ve ikramiye tutarları belli oldu. İşte MPİ Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı ve çekiliş bilgileri…