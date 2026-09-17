La Liga'da Malaga ile Villarreal karşı karşıya geliyor. Malaga - Villarreal maçı 17 Eylül Perşembe günü Türkiye saatiyle 22.30'da başlayacak. Malaga Villarreal maçı detayları A Spor'da...

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La Liga'nın 2026-2027 sezonunda 6. hafta karşılaşmasında Malaga ile Villarreal kozlarını paylaşacak. İki takımın geçmiş karşılaşmalarında Villarreal'in üstünlüğü bulunuyor. Son olarak 2018 yılında La Rosaleda'da karşılaşan ekiplerin mücadelesini Malaga 1-0 kazanmıştı. İki takım uzun bir aranın ardından bu kez La Liga'da yeniden karşı karşıya gelecek. Malaga - Villarreal maçı saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevabı merak ediliyor. Malaga - Villarreal maçına dair tüm detaylar haberimizde...

MALAGA - VILLARREAL MAÇI NE ZAMAN?

Malaga - Villarreal maçı 17 Eylül 2026 Perşembe günü oynanacak.

MALAGA - VILLARREAL MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma Türkiye saatiyle 22.30'da başlayacak.

MALAGA - VILLARREAL MAÇI HANGİ KANALDA?

Malaga - Villarreal maçı Türkiye'de S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

MALAGA - VILLARREAL MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Mücadele Estadio La Rosaleda'da oynanacak.

MALAGA - VILLARREAL MAÇI CANLI ANLATIM LİNKİ (TIKLA-TAKİP ET)

MALAGA'NIN İLK GALİBİYET ARAYIŞI

Malaga, La Liga'ya dönüşünün ardından oynadığı ilk 5 karşılaşmada galibiyet alamadı. LaLiga'nın resmi verilerine göre Malaga'nın 5 maç sonunda 3 puanı bulunuyor. Juan Francisco Funes'in ekibi bu süreçte 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Malaga, rakip fileleri yalnızca 2 kez havalandırırken kalesinde 8 gol gördü. Malaga son olarak Celta Vigo ile 1-1 berabere kaldı. İspanyol temsilcisi, Villarreal karşısında taraftarı önünde sezonun ilk galibiyetini almak istiyor.

VILLARREAL DE HENÜZ KAZANAMADI

Villarreal açısından da sezon başlangıcı beklentilerin altında kaldı. La Liga'nın resmi verilerine göre Villarreal ilk 5 maçında galibiyet alamadı. Sarı Denizaltı, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucunda 2 puan topladı. Takım bu süreçte 7 gol atarken 10 gol yedi.

Villarreal'in son dönemdeki kötü sonuçlarına Şampiyonlar Ligi de eklendi. İspanyol ekibi, Avrupa'nın en önemli kulüp organizasyonundaki ilk maçında Borussia Dortmund'a 3-2 mağlup oldu. La Liga'da ise son olarak Real Betis'e 2-1 kaybetti.