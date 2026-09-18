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Hasan Şaş gözaltına alındı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 24 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu isimlerin arasında eski futbolcu Hasan Şaş da yer aldı.

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Hasan Şaş gözaltına alındı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, toplum sağlığını ve kamu güvenliğini tehdit eden uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında yeni bir operasyon başlattı. Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada; kamuoyunda yakından tanınan isimlerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığı, uyuşturucu kullanımını kolaylaştırdığı ve yer temin ettiği yönünde delillere ulaşıldığı belirtildi. Sabah'ta yer alan habere göre; eski futbolcu Hasan Şaş da gözaltına alınan isimler arasında yer aldı.

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