Hasan Şaş gözaltına alındı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 24 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu isimlerin arasında eski futbolcu Hasan Şaş da yer aldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, toplum sağlığını ve kamu güvenliğini tehdit eden uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında yeni bir operasyon başlattı. Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada; kamuoyunda yakından tanınan isimlerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığı, uyuşturucu kullanımını kolaylaştırdığı ve yer temin ettiği yönünde delillere ulaşıldığı belirtildi. Sabah'ta yer alan habere göre; eski futbolcu Hasan Şaş da gözaltına alınan isimler arasında yer aldı.