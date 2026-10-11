Almanya Bundesliga'nın 5. haftasında Köln ile Borussia Mönchengladbach, Ren derbisinde karşı karşıya geliyor. RheinEnergieStadion'da oynanacak mücadelede ev sahibi Köln, galibiyet hasretini sonlandırmayı hedeflerken puan alamayan Borussia Mönchengladbach ise yeni teknik direktörü Alexander Blessin yönetiminde çıkış arıyor. Futbolseverler, “Köln - Borussia Mönchengladbach maçı saat kaçta, hangi kanalda?” aramalarına yöneldi. İşte karşılaşmanın tarihi, başlama saati ve yayın bilgileri...

Köln - Borussia Mönchengladbach maçı canlı skor ekranı!

Almanya Bundesliga'nın 5. haftasında Köln ile Borussia Mönchengladbach, 11 Ekim 2026 Pazar günü karşı karşıya gelecek. RheinEnergieStadion'da oynanacak Ren derbisi, iki takımın da ligdeki hedefleri açısından önem taşıyor. Köln sahasında kazanarak galibiyet hasretini sona erdirmek isterken Borussia Mönchengladbach, teknik direktör değişikliğinin ardından yeni bir başlangıç yapmayı hedefliyor. İşte karşılaşmanın tarihi, başlama saati ve yayın bilgileri...

KOLN - BORUSSIA MONCHENGLADBACH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bundesliga'nın 5. haftasındaki Köln - Borussia Mönchengladbach mücadelesi, 11 Ekim 2026 Pazar günü oynanacak. Mücadele Türkiye saatiyle 16.30'da başlayacak.

KOLN - BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH MAÇI HANGİ KANALDA?

Köln - Borussia Mönchengladbach karşılaşması S Sport kanalında canlı yayınlanacak.

KOLN GALİBİYET HASRETİNİ BİTİRMEK İSTİYOR

Köln, Bundesliga sezonuna Hoffenheim karşısında aldığı 3-2'lik galibiyetle başladı. Ancak sonraki haftalarda aynı performansı sürdüremeyen ekip, Stuttgart deplasmanında 4-1 mağlup oldu ve Hamburg karşısında da 2-1'lik yenilgi yaşadı. Bu sonuçların ardından Köln, Ren derbisine yeniden çıkış yakalama hedefiyle hazırlanıyor.

Teknik direktör René Wagner yönetimindeki ekip, kendi sahasında taraftarının desteğini arkasına alarak üç puana ulaşmak istiyor. Köln için bu mücadele yalnızca derbi rekabeti açısından değil, lig tablosunda alt sıralardan uzaklaşmak bakımından da önem taşıyor.

BORUSSIA MONCHENGLADBACH YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜYLE SAHADA

Borussia Mönchengladbach, sezonun ilk haftalarında istediği sonuçları alamadı. İlk dört lig maçından puan çıkaramayan ekip, teknik direktör değişikliğinin ardından yeni bir döneme girmeyi hedefliyor. Alexander Blessin'in göreve gelmesiyle birlikte takımın oyun anlayışında ve saha içindeki yaklaşımında değişiklikler bekleniyor.

Gladbach, milli takım arasındaki hazırlık sürecini de yeni teknik direktörün sistemine uyum sağlamak için değerlendirdi. Köln deplasmanında alınacak olumlu bir sonuç, takımın ligdeki kötü başlangıcını geride bırakması açısından önem taşıyacak.

REN DERBİSİNDE İKİ TAKIMIN HEDEFİ ÜÇ PUAN

Köln ile Borussia Mönchengladbach arasındaki karşılaşma, bölgesel rekabet nedeniyle Bundesliga'nın öne çıkan maçları arasında yer alıyor. Köln taraftarı önünde kazanarak yeniden moral bulmak isterken Gladbach, yeni teknik direktörüyle ilk lig puanlarını almayı amaçlıyor.

İki takımın da puana ihtiyaç duyduğu mücadelede başlangıç düdüğünden itibaren yüksek tempolu bir oyun beklentisi bulunuyor. Ancak maçın sonucu, sahadaki performans ve teknik heyetlerin tercihleriyle belli olacak.

KOLN - BORUSSIA MONCHENGLADBACH MAÇI CANLI ANLATIM LİNKİ