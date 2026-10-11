La Liga'da haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından birinde Racing Santander, sahasında Valencia'yı ağırlıyor. Sezonun ilk yedi maçında 7 puan toplayan ev sahibi ekip, taraftarı önünde kazanarak puanını yükseltmek istiyor. Valencia ise yalnızca 4 puanla alt sıralarda bulunuyor ve zorlu deplasmandan üç puanla dönmeyi hedefliyor. İşte 11 Ekim Pazar günü oynanacak karşılaşmanın saati ve yayın ayrıntıları...

Racing Santander - Valencia maçı canlı skor ekranı için tıklayın!

İspanya La Liga'da 8. hafta heyecanı devam ediyor. Racing Santander, 11 Ekim 2026 Pazar günü sahasında Valencia'yı konuk edecek. Santander'deki El Sardinero Stadı'nda oynanacak karşılaşmada iki takım da ligdeki konumunu güçlendirmek için mücadele edecek. La Liga'da ilk yedi maç sonunda Racing Santander 7 puanla 16. sırada, Valencia ise 4 puanla 19. sırada yer alıyor. Racing Santander, son iki lig maçında aldığı mağlubiyetlerin ardından taraftarı önünde kazanmak isterken Valencia deplasmanda çıkış arıyor. Futbolseverler karşılaşma öncesinde "Racing Santander - Valencia maçı saat kaçta, hangi kanalda?", "Racing Santander - Valencia canlı izle" sorularına yanıt arıyor. İşte maçın saati, yayın bilgileri ve takımların karşılaşma öncesindeki durumu...

RACING SANTANDER - VALENCIA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Racing Santander ile Valencia arasındaki La Liga 8. hafta mücadelesi 11 Ekim 2026 Pazar günü oynanacak. İspanya'da saat 21.00'de başlayacak karşılaşma, Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak.

RACING SANTANDER - VALENCIA MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma S Sport kanalında canlı yayınlanacak.

RACING SANTANDER EVİNDE GALİBİYET ARIYOR

Racing Santander, sezonun ilk yedi lig maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve dört mağlubiyet alarak 7 puan topladı. Ligde 16. sırada bulunan ekip, iç sahada kazanarak alt sıralardan uzaklaşmayı hedefliyor.

José Alberto López yönetimindeki Racing Santander, uluslararası maç arasından önce Celta Vigo karşısında 5-0, Barcelona karşısında ise 7-1'lik mağlubiyetler yaşadı. Bu sonuçların ardından Valencia karşılaşması, takımın yeniden toparlanması açısından önem taşıyor.

Ev sahibi ekip, taraftarı önünde daha etkili bir performans sergileyerek savunmadaki hatalarını azaltmak ve hücumdaki fırsatlarını değerlendirmek istiyor. Racing Santander'in iç saha performansı, maç öncesinde öne çıkan başlıklardan biri olarak görülüyor.

VALENCIA KÖTÜ GİDİŞATI DURDURMAK İSTİYOR

Valencia, La Liga'da oynadığı ilk yedi maçta bir galibiyet, bir beraberlik ve beş mağlubiyet alarak 4 puanda kaldı. Bu sonuçlarla 19. sırada yer alan ekip, Racing Santander deplasmanında kazanarak puan tablosunda yükselmeyi amaçlıyor.

Valencia, uluslararası maç arasına Real Sociedad karşısında aldığı 3-2'lik mağlubiyetin ardından girdi. Takım, deplasmanda oynayacağı mücadelede savunma güvenliğini artırarak rakibinin baskısını kırmaya çalışacak. Valencia açısından karşılaşmanın önemi yalnızca üç puanla sınırlı değil. Alt sıralardan uzaklaşmak isteyen ekip, sezonun geri kalanı için moral kazanmayı da hedefliyor.

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