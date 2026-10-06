Adalet Bakanı Akın Gürlek: Futbolun temiz olmasını istiyoruz

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 'hakemler soruşturması'na dair çok önemli açıklamalarda bulundu.

Anadolu Ajansı'nın Editör Masası'na konuk olan Adalet Bakanı Akın Gürlek, 'hakemler soruşturması' kapsamında gelen soruları yanıtladı. İşte Gürlek'in açıklamalarından öne çıkanlar:

"SORUŞTURMALAR DEVAM EDİYOR"

Özellikle bazı hakemlerin ayrıcalık gösterilerek belirli maçlara verildiği, bazı hakemlerin klasman dışı bırakıldığı bu konuda hakemlere mobbing yapıldığı konusunda soruşturma başlatıldı. MHK Başkanı Ferhat Bey tutuklandı. Devam eden süreç var.

"TUTUKLU SAYISI 5"

Hakemlerin resmi sınavları oluyor. Bu sınav sorularının önceden dağıtıldığı, bazı hakemlere mobbing yapıldığı, bazı hakemlerin bilerek kendisine kötü not verilerek, disiplin soruşturması açılarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma yaptı. Bildiğim kadarıyla iki hakem tutuklandı. Tutuklu sayısı 5, adli kontrol sayısı 2.

"FUTBOLUN TEMİZ OLMASINI İSTİYORUZ"

Türk futbolunun temiz olması lazım. Ben de takip ediyorum, tüm insanlarımız takip ediyor. Biz hakemlerin adalet çerçevesinde, hiç kimseye bağlı olmadan, kurallara riayet ederek maçları yönetmesini istiyoruz. Maalesef yürüttüğümüz soruşturmalarda bunun böyle olmadığını gördük. Buna dair dosyada deliller var. Bir kısım MASAK raporları, HTS kayıtları, Whatsapp konuşmaları, MHK Başkanıyla başka kişiler arasında yazışmalar var. Hakemlere baskı yapıldığı, mobbing yapıldığı ya da bazı hakemlerin bazı maçlarda özel olarak görevlendirildiği, aynı şekilde sınavlarda ayrıcalık tanındığı, sınav sorularının verildiğinin iddia edildiği bir süreç var. İnşallah biz futbolun temiz olmasını istiyoruz.

"TEŞVİK PRİMİ İDDİASI VAR"

Şimdi hakemlerde şike, teşvik primi iddiası var. Ayrı yürüyor, ayrı suçlar ama burada futbolcuya da hakeme de teşvik verilebiliyor. Benzer yönleri de var. Bahis oynayan hakem var mı, bu da araştırılıyor. Bunların hepsi teknik, somut verilere göre yapılabiliyor. Burada MASAK çok önemli. HTS kayıtları önemli. Devam eden bir süreç var İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde.