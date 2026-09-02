Nicolas Raskin kimdir? Nicolas Raskin kaç yaşında, nereli?

Nicolas Raskin kimdir, kaç yaşında ve nereli? Rangers forması giyen Belçikalı orta saha oyuncusu Nicolas Raskin'in kariyeri, oynadığı takımlar, mevkisi ve milli takım geçmişi merak ediliyor. İşte Nicolas Raskin hakkında tüm detaylar...

Futbol gündeminde adı öne çıkan Nicolas Raskin'in hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. Rangers forması giyen Belçikalı orta saha oyuncusu, genç yaşta profesyonel futbol kariyerine başladı. Peki Nicolas Raskin kimdir, kaç yaşında, nereli? Nicolas Raskin hangi takımda oynuyor? İşte başarılı futbolcunun kariyeri ve bilinmeyenleri...

NICOLAS RASKIN KİMDİR?

Nicolas Raskin, Belçikalı profesyonel futbolcudur. Orta saha pozisyonunda görev yapan Raskin, kariyerini İskoçya'nın köklü kulüplerinden Rangers FC'de sürdürüyor. 23 Şubat 2001 tarihinde Belçika'nın Liège kentinde dünyaya gelen Raskin, futbol eğitimine ülkesindeki altyapı takımlarında başladı. Raskin'in tam adı Nicolas Thierry Raskin olarak geçiyor.

NICOLAS RASKIN KAÇ YAŞINDA?

Nicolas Raskin, 23 Şubat 2001 doğumlu. 2026 yılı itibarıyla 25 yaşında. Belçikalı futbolcunun doğum yeri ise Liège, Belçika'dır.

NICOLAS RASKIN NERELİ?

Nicolas Raskin Belçika'nın Liège kentinde doğdu. Belçika vatandaşı olan futbolcu, genç yaş kategorilerinden itibaren ülkesinin milli takımlarında forma giydi.

NICOLAS RASKIN HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

Raskin, ağırlıklı olarak ön libero ve merkez orta saha pozisyonlarında görev yapıyor. Sağ ayağını kullanan futbolcunun boyu yaklaşık 1,78 metre. Orta sahadaki mücadeleci oyunuyla öne çıkan Raskin, savunma ve hücum arasında bağlantı kurabilen bir oyuncu profiline sahip.

NICOLAS RASKIN HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Raskin'in profesyonel kariyerinde forma giydiği başlıca kulüpler şöyle:

Gent

Standard Liège

Rangers

Futbol kariyerine Belçika'da başlayan Raskin, Standard Liège altyapısında yetiştikten sonra Anderlecht ve Gent altyapılarında da bulundu.

2018 yılında Gent formasıyla profesyonel futbol kariyerine adım attı. Raskin, Belçika Pro Ligi'nde forma giyen 21. yüzyılda doğmuş ilk futbolcu olarak da dikkat çekti. 2019 yılında Standard Liège'e dönen genç futbolcu, burada profesyonel kariyerini geliştirdi.

NICOLAS RASKIN RANGERS'A NE ZAMAN TRANSFER OLDU?

Nicolas Raskin, Ocak 2023'te Standard Liège'den Rangers'a transfer oldu. İskoç ekibiyle uzun süreli sözleşme imzalayan Raskin, Rangers formasıyla ilk maçına transferinden kısa süre sonra çıktı. Rangers'ta 43 numaralı formayı giyen futbolcu, takımın orta sahasındaki önemli isimlerden biri haline geldi.

NICOLAS RASKIN MİLLİ TAKIMDA OYNUYOR MU?

Evet. Nicolas Raskin, Belçika Milli Takımı'nın da formasını giyiyor. Belçika'nın U15, U16, U17, U18, U19 ve U21 kategorilerinde görev yapan Raskin, 2025 yılında A Milli Takım'a çağrıldı. A Milli Takım'daki ilk maçına ise Mart 2025'te çıktı.

NICOLAS RASKIN'IN KARİYERİ

Raskin'in futbol kariyeri küçük yaşlarda başladı. İlk olarak Royal Stade Waremmien FC'de futbol oynayan Belçikalı oyuncu, ardından Standard Liège altyapısına geçti. Daha sonra Anderlecht ve Gent altyapılarında görev yapan Raskin, Gent'de profesyonel futbol kariyerine başladı.

2019'da Standard Liège'e transfer olan futbolcu, 2023 yılında İskoç devi Rangers'a imza attı. Rangers'ta gösterdiği performansın ardından Belçika A Milli Takımı'na kadar yükselen Raskin, kariyerini İskoçya'da sürdürüyor.