İspanya La Liga'da heyecan Real Sociedad-Celta Vigo karşılaşmasıyla devam ediyor. İki ekip 3 Eylül 2026 Perşembe günü karşı karşıya gelecek. Reale Arena'da oynanacak mücadele saat 22.00'de başlayacak. Real Sociedad-Celta Vigo maçı Türkiye'de S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

Real Sociedad-Celta Vigo maçını takip etmek için tıklayınız...

İspanya La Liga'da sezonun erken döneminde heyecan devam ediyor. Avrupa kupaları nedeniyle öne çekilen karşılaşmada Real Sociedad ile Celta Vigo karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin merak ettiği "Real Sociedad-Celta Vigo maçı hangi kanalda?" sorusunun yanıtı belli oldu. Futbolseverler saat 22.00'de başlayacak mücadelede iki takımın üç puan mücadelesini takip edecek. Real Sociedad-Celta Vigo maçına dair detaylar A Spor'da...

REAL SOCIEDAD-CELTA VIGO MAÇI SAAT KAÇTA?

Real Sociedad-Celta Vigo maçı 3 Eylül Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak.

REAL SOCIEDAD-CELTA VIGO MAÇI HANGİ KANALDA?

La Liga 6. hafta mücadelesi S Sport ve S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak.

GÖZLER REALE ARENA'DA

La Liga'da ilk galibiyetini arayan Celta Vigo, sahasında Espanyol'u mağlup ederek moral bulan Real Sociedad'a konuk olacak. Real Sociedad üst üste ikinci galibiyetini hedeflerken, Celta Vigo deplasmanda kazanarak sezonun ilk üç haftasındaki kötü görüntüsünü geride bırakmak istiyor.

REAL SOCIEDAD-CELTA VIGO MAÇI NEDEN ÖNE ALINDI?

Real Sociedad-Celta Vigo karşılaşması, La Liga'nın normal fikstüründeki tarihten daha erken oynanıyor. İki takımın Avrupa kupalarında mücadele edecek olması nedeniyle karşılaşmanın fikstürü öne çekildi. Güncel İspanyol kaynakları mücadeleyi 6. hafta karşılaşması olarak gösteriyor.

REAL SOCIEDAD SEZONA NASIL BAŞLADI?

Real Sociedad, 2026-27 sezonunun ilk bölümünde istediği sonuçları almakta zorlandı. Bask ekibi sezonun ilk iki deplasman maçında sırasıyla Real Betis ve Real Madrid'e mağlup oldu. Real Sociedad, yeni sezonun ilk iç saha karşılaşmasında ise Espanyol'u 2-1 yenerek ilk galibiyetini aldı.

Bu sonuçla birlikte Real Sociedad, Celta Vigo karşılaşmasına moral kazanmış şekilde çıkacak. Takımın teknik direktörü Pellegrino Matarazzo, özellikle iç sahadaki performansıyla dikkat çekiyor. Güncel İspanyol basınına göre Matarazzo'nun yönetimindeki Real Sociedad, Reale Arena'da oynadığı lig maçlarında etkili bir performans ortaya koydu.

CELTA VIGO GALİBİYET ARIYOR

Celta Vigo ise sezona istediği başlangıcı yapamadı. İlk üç lig maçında yalnızca 1 puan toplayan Celta Vigo, henüz galibiyetle tanışamadı. Valencia ile golsüz berabere kalan ekip, ardından Osasuna ve Athletic Club karşısında sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Son olarak Athletic Club'a 2-0 kaybeden Celta Vigo, Real Sociedad deplasmanında kötü gidişata son vermek istiyor. İspanyol ekibinin hücumdaki üretkenliği de dikkat çekiyor. Celta Vigo ilk üç maçında yalnızca bir gol atabildi.

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