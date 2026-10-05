5 Ekim 2026 Çılgın Sayısal Loto sonuçları için heyecan başladı. Kazandıran numaralar, Joker, SüperStar ve büyük ikramiye bilgileri çekilişin ardından belli olacak. İşte Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı ve tüm detaylar...

Çılgın Sayısal Loto sonuçları 5 Ekim 2026 Pazartesi günü şans oyunu tutkunlarının gündeminde yer alıyor. Haftanın ilk Çılgın Sayısal Loto çekilişi için kuponlarını dolduran vatandaşlar, "5 Ekim Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?", "Çılgın Sayısal Loto kazandıran numaralar hangileri?" ve "Sayısal Loto bilet sorgulama nasıl yapılır?" sorularına yanıt arıyor. İşte Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı ve tüm detaylar...

5 EKİM SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Çılgın Sayısal Loto çekilişleri haftanın belirli günlerinde gerçekleştiriliyor. 5 Ekim 2026 Pazartesi günkü çekiliş 21.30'da yapıldı.

5 EKİM ÇILGIN SAYISAL LOTO KAZANDIRAN NUMARALAR

Kazandıran numaralar: 13-19-29-40-42-79

Joker: 90

SüperStar: 75

SAYISAL LOTO SORGULAMA EKRANI

Çılgın Sayısal Loto kuponu bulunan vatandaşlar çekiliş sonrasında sonuçlarını Milli Piyango Online üzerinden kontrol edebilir.

Kuponda yer alan numaralar, çekilişte çıkan sayılarla karşılaştırılarak herhangi bir ikramiye kazanılıp kazanılmadığı kontrol edilebilir.

Resmi sonuçların açıklanmasının ardından bilet sorgulama ekranı üzerinden kupon bilgileri kontrol edilebilecek.

ÇILGIN SAYISAL LOTO'DA KAÇ NUMARA ÇEKİLİYOR?

Çılgın Sayısal Loto'da 1 ile 90 arasındaki sayılardan 6 ana numara çekiliyor. Bunun yanında Joker numarası belirleniyor. Oyuncular ayrıca isteğe bağlı olarak SüperStar özelliğini de tercih edebiliyor.

6 ana numaranın tamamını doğru bilen talihli büyük ikramiyeyi kazanıyor. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ilgili ikramiye kazananlar arasında paylaştırılıyor.

BÜYÜK İKRAMİYE DEVREDECEK Mİ?

5 Ekim Çılgın Sayısal Loto çekilişinde büyük ikramiyenin sahibini bulup bulmayacağı, çekilişin tamamlanmasının ardından belli olacak. Bir önceki çekilişte 6 bilen çıkmaması nedeniyle büyük ikramiye 3 Ekim çekilişi sonrasında 726 milyon 197 TL seviyesine kadar devretmişti.