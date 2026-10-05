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Devlet Bahçeli'den TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na anlamlı destek

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'na çiçek gönderip başarı dileklerini içeren bir destek mesajı verdi.

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Devlet Bahçeli'den TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na anlamlı destek

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'na çiçek gönderip başarı dileklerini içeren bir destek mesajı verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu desteği için teşekkür ederek, "Saygıdeğer Genel Başkanım Sayın Devlet Bahçeli'ye bu anlamlı destekleri için teşekkür ediyor, ellerinden öpüyorum." ifadelerini kullanmıştır.

#Devlet Bahçeli #İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu #TFF #Milliyetçi Hareket Partisi #Türkiye Futbol Federasyonu
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