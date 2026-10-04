Süper Loto sonuçları 4 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleştirilen çekilişin ardından belli oldu. Süper Loto'da kazandıran numaralar, büyük ikramiye, 6 bilen kişi sayısı ve ikramiye dağılımı açıklandı. İşte 4 Ekim Süper Loto sonuçları ve sorgulama ekranı.

Süper Loto sonuçları 4 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleştirilen çekilişin ardından belli oldu. Haftanın son Süper Loto çekilişinde 1 ile 60 arasından çekilen 6 şanslı numara kupon sahiplerinin gündemine oturdu. Çekilişin tamamlanmasıyla birlikte vatandaşlar, "Süper Loto sonuçları açıklandı mı, hangi numaralar çıktı, büyük ikramiye devretti mi?" sorularına yanıt aramaya başladı. Milli Piyango Online üzerinden açıklanan sonuçlarla birlikte 4 Ekim Süper Loto kazandıran numaraları, 6 bilen olup olmadığı ve diğer ikramiye kategorilerindeki kazanan kişi sayıları belli oldu. İşte 4 Ekim 2026 Süper Loto çekiliş sonucu, kazandıran numaralar ve bilet sorgulama ekranı...

4 EKİM SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

Süper Loto'nun 4 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleştirilen çekilişi tamamlandı. Saat 21.30'da yapılan çekilişin ardından haftanın kazandıran numaraları belli oldu.

4 EKİM SÜPER LOTO KAZANDIRAN NUMARALAR

9-17-31-34-51-55

Süper Loto'da 1 ile 60 arasından 6 numara çekiliyor. Oyuncular, 6, 5, 4, 3 veya 2 numarayı doğru tahmin etmeleri halinde ilgili ikramiye kategorisinden ödül kazanabiliyor.

SÜPER LOTO'DA BÜYÜK İKRAMİYE DEVRETTİ Mİ?

4 Ekim Süper Loto çekilişinin en çok merak edilen detaylarından biri de büyük ikramiyenin devredip devretmediği oldu.

6 bilen çıkması halinde büyük ikramiye talihli veya talihliler arasında paylaştırılıyor. 6 bilen çıkmaması halinde ise büyük ikramiye bir sonraki çekilişe devrediyor. 1 Ekim 2026 tarihli bir önceki çekilişte kazandıran numaralar 14, 15, 34, 38, 50 ve 56 olmuş, 6 bilen çıkmadığı için büyük ikramiye bir sonraki çekilişe devretmişti.

SÜPER LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI

4 Ekim Süper Loto sonuç sorgulama ekranı, çekilişin tamamlanmasının ardından Milli Piyango Online üzerinden erişime açıldı.

Kupon sahipleri resmi sonuç ekranından çekiliş tarihini seçerek:

Kazandıran 6 numarayı,

6 bilen kişi sayısını,

5 bilen kişi sayısını,

4 bilen kişi sayısını,

3 bilen kişi sayısını,

2 bilen kişi sayısını,

Her kategoride dağıtılan ikramiye tutarını

kontrol edebiliyor. Milli Piyango'nun resmi Süper Loto sayfasında çekiliş sonuçları ve geçmiş çekilişler yer alıyor.

Süper Loto sonuç sorgulama: Milli Piyango Online Süper Loto sonuçları

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA YAPILDI?

4 Ekim 2026 Pazar günü Süper Loto çekilişi 21.30'da gerçekleştirildi. Süper Loto çekilişleri haftada üç gün, Salı, Perşembe ve Pazar günleri yapılıyor. Çekilişler Milli Piyango TV üzerinden takip edilebiliyor ve sonuçlar çekiliş sonrasında resmi sonuç ekranına aktarılıyor.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIYOR?

Süper Loto'da oyuncular 1 ile 60 arasındaki sayılardan 6 tanesini seçiyor. Çekilişte belirlenen numaralardan 6, 5, 4, 3 veya 2 tanesini doğru tahmin edenler ilgili ikramiye kategorisine dahil oluyor. Süper Loto'nun güncel kurallarına göre bir kolonun ücreti 25 TL. Oyuncular kendi sayılarını seçebildiği gibi rastgele sayı seçimi de yapabiliyor.