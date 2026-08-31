Serie A'da ilk haftayı galibiyetle tamamlayan US Lecce ile AS Roma, ikinci hafta mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Futbolseverler Lecce-Roma maçı saat kaçta, hangi kanalda? sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte karşılaşmanın başlama saati, yayın kanalı ve maç öncesi tüm detaylar...

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İtalya Serie A'da ikinci hafta heyecanı yaşanıyor. Ligin açılış haftasında sahadan galibiyetle ayrılan US Lecce ile AS Roma, Stadio Via del Mare'de kozlarını paylaşacak. İki takımın da sezona üç puanla başlaması, karşılaşmanın önemini artırırken, ev sahibi Lecce taraftarı önünde galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Roma ise güçlü başlangıcını deplasmanda alacağı galibiyetle devam ettirmeyi hedefliyor. US Lecce-AS Roma maçına dair detaylar haberimizde...

US LECCE - AS ROMA MAÇI SAAT KAÇTA?

US Lecce-AS Roma maçı bu akşam saat 19:30'da başlayacak.

US LECCE - AS ROMA MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma S Sport 2 kanalında canlı yayınlanacak.

LECCE DE İLK HAFTADA KAZANDI

Ev sahibi Lecce ise Serie A'nın ilk haftasında yeni yükselen rakibi karşısında sahadan üç puanla ayrıldı. Sarı-kırmızılı ekip, sezonun ilk maçında aldığı galibiyetle taraftarlarına umut verdi. Lecce'nin hedefi, Roma karşısında da puan veya puanlar alarak sezona iyi başlangıcını sürdürmek.

ROMA'NIN LECCE KARŞISINDAKİ ÜSTÜNLÜĞÜ DİKKAT ÇEKİYOR

İki takım arasındaki son karşılaşmalara bakıldığında Roma'nın belirgin bir üstünlüğü bulunuyor.

Başkent ekibi, Lecce ile oynadığı son üç karşılaşmada rakibine gol şansı vermeden galip geldi. Roma'nın bu rekabetteki son lig yenilgisi ise Nisan 2012'ye dayanıyor. Bu istatistik, pazartesi günü oynanacak mücadele öncesinde Roma'yı bir adım öne çıkaran detaylardan biri olarak dikkat çekiyor.

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