Barcelona - Rayo Vallecano maçı için heyecan dorukta. La Liga'nın 3. haftasında sahasında Rayo Vallecano'yu ağırlayacak olan Barcelona, ligdeki galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Futbolseverler ise Barcelona - Rayo Vallecano maçının saat kaçta başlayacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. İşte karşılaşmaya ilişkin tüm detaylar...

Barcelona - Rayo Vallecano maçını takip etmek için tıklayınız...

La Liga'da heyecan devam ediyor. Sezona etkileyici bir başlangıç yapan Barcelona, ligin üçüncü haftasında Rayo Vallecano'yu konuk edecek. Spotify Camp Nou'da oynanacak karşılaşma öncesinde futbolseverler, Barcelona - Rayo Vallecano maçının saatini ve yayınlanacağı kanalı araştırmaya başladı. Peki, Barcelona - Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta? Barcelona - Rayo Vallecano maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte mücadeleye dair tüm detaylar...

BARCELONA - RAYO VALLECANO MAÇI NE ZAMAN?

Barcelona ile Rayo Vallecano, La Liga'nın 3. haftasında bu akşam karşı karşıya gelecek.

BARCELONA - RAYO VALLECANO MAÇI SAAT KAÇTA?

Barcelona-Rayo Vallecano maçı 22:30'da başlayacak.

BARCELONA - RAYO VALLECANO MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma S Sport kanalında canlı yayınlanacak.

BARCELONA - RAYO VALLECANO MAÇI CANLI ANLATIM LİNKİ

BARCELONA SEZONA FIRTINA GİBİ BAŞLADI

Hansi Flick yönetimindeki Barcelona, 2026-2027 La Liga sezonunun ilk iki haftasında ortaya koyduğu performansla dikkat çekti. Katalan ekibi sezonun açılış maçında Elche'yi 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Barcelona, ikinci haftada ise Athletic Bilbao'yu sahasında 2-0 yenerek yoluna kayıpsız devam etti.

Athletic Bilbao karşısında Barcelona'nın gollerini Raphinha ve Fermin Lopez kaydetti. Katalan ekibi bu sonuçla hem üç puanı hanesine yazdırdı hem de La Liga'daki gol yememe serisini sürdürdü.

BARCELONA'NIN İÇ SAHA SERİSİ DİKKAT ÇEKİYOR

Barcelona'nın Rayo Vallecano karşılaşması öncesindeki en dikkat çekici istatistiklerinden biri ise iç saha performansı. Katalan ekibi, Athletic Bilbao galibiyetiyle birlikte La Liga'da sahasındaki galibiyet serisini 20 maça çıkardı. Barcelona, Rayo Vallecano karşısında kazanması halinde bu seriyi 21 maça taşıyacak. Hansi Flick'in öğrencileri ayrıca sezonun ilk iki lig maçında da rakip fileleri havalandırırken kalesinde gol görmedi.

RAYO VALLECANO PUAN ARIYOR

Rayo Vallecano ise Barcelona deplasmanına ilk iki haftada aldığı sonuçların ardından çıkacak. İlk iki maçında yalnızca 1 puan toplayabilen Rayo, güçlü Barcelona karşısında zorlu bir sınav verecek. Üstelik stadyumla ilgili yaşanan sorunlar nedeniyle takımın iç saha maçları konusunda da farklı bir süreç yaşanıyor. Rayo Vallecano'nun hedefi, Barcelona karşısında sürpriz yaparak sezonun önemli sonuçlarından birine imza atmak olacak.