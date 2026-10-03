Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı | 3 Ekim Sayısal Loto kazanan numaralar

3 Ekim Çılgın Sayısal Loto sonuçları için geri sayım sürüyor. Bir önceki çekilişte büyük ikramiye devrederken gözler yeni çekilişe çevrildi. Peki, Çılgın Sayısal Loto açıklandı mı, 6 bilen oldu mu, büyük ikramiye ne kadar? İşte sonuçların takip edilebileceği resmi sorgulama ekranı.