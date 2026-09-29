Süper Loto açıklandı! Süper Loto sonuçları 29 Eylül 2026 Salı günü için milyonlarca vatandaş tarafından araştırılıyor. Haftanın çekilişlerinden biri bugün saat 21.30'da gerçekleştirildi. Çekilişin ardından 29 Eylül Süper Loto kazandıran numaralar, 6 bilen olup olmadığı ve ikramiye dağılımı belli oldu.

Süper Loto sonuçları 29 Eylül 2026 Salı günü için araştırılıyor. Haftanın üçüncü Süper Loto çekilişinde gözler kazandıran 6 numaraya çevrildi. Milli Piyango Online tarafından gerçekleştirilen çekilişin ardından vatandaşlar "Süper Loto sonuçları açıklandı mı?", "29 Eylül Süper Loto kazandıran numaralar neler?" ve "Süper Loto sonuçları nereden ve nasıl sorgulanır?" sorularına yanıt arıyor. Peki Süper Loto çekilişi saat kaçta yapılacak? İşte 29 Eylül Süper Loto sonuç sorgulama ekranı ve çekilişe ilişkin tüm detaylar...

29 EYLÜL SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Süper Loto'nun 29 Eylül 2026 Salı günü yapılacak çekilişi saat 21.30'da gerçekleştirildi. Çekiliş tamamlandıktan sonra kazandıran 6 numara ve ikramiye bilgileri belli olacak. Çekilişin tamamlanmasının ardından kazanan numaralar, kaç kişinin ikramiye kazandığı ve kategorilere göre ikramiye tutarları resmi sonuç ekranında yayımlanacak. Süper Loto çekilişleri Salı, Perşembe ve Pazar günleri gerçekleştiriliyor.

29 EYLÜL SÜPER LOTO KAZANDIRAN NUMARALAR

2-25-42-45-53-54

6 bilen: Devir

5 bilen: 10

4 bilen: 1066

3 bilen: 24449

2 bilen: 234954

SÜPER LOTO SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL SORGULANIR?

Süper Loto sonuçlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar, Milli Piyango Online resmi sonuç sorgulama ekranı üzerinden çekiliş sonuçlarına ulaşabilir.

Sonuç ekranında çekiliş tarihi seçilerek kazandıran numaralar görüntülenebilir. Kupon sahipleri, kendi kuponlarında bulunan numaraları çekilişte çıkan numaralarla karşılaştırarak ikramiye kazanıp kazanmadıklarını kontrol edebilir. Resmi sonuç ekranında ayrıca her ikramiye kategorisindeki kazanan kişi sayısı ve ikramiye tutarları da yer alıyor.

Süper Loto sonuç sorgulama ekranı:

Milli Piyango Online Süper Loto sonuçları

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Süper Loto çekilişleri Salı, Perşembe ve Pazar günleri saat 21.30'da gerçekleştiriliyor.

29 EYLÜL SÜPER LOTO BÜYÜK İKRAMİYESİ NE KADAR?

27 Eylül 2026 tarihli son Süper Loto çekilişinde 6 bilen çıkmadığı için büyük ikramiye bir sonraki çekilişe devretti. Son çekilişte kazanan numaralar 16, 26, 44, 46, 57 ve 59 oldu. Bir sonraki çekiliş için büyük ikramiye tutarı yaklaşık 568,25 milyon TL seviyesine ulaştı.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto'da oyuncular 1 ile 60 arasındaki sayılardan 6 tanesini seçiyor. Çekilişte belirlenen 6 numarayla kupondaki tahminler karşılaştırılıyor.

Oyuncular çekilişte çıkan 6 numaranın tamamını doğru bilmeleri halinde birinci kategori olan 6 bilen ikramiyesine hak kazanıyor. Ayrıca 5, 4, 3 ve 2 bilenler için de ayrı ikramiye kategorileri bulunuyor.

29 EYLÜL SÜPER LOTO SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

29 Eylül Süper Loto sonuçlarını öğrenmek için çekilişin tamamlanmasının ardından Milli Piyango Online'ın resmi sonuç sayfasına girilebilir.

Sonuç ekranından:

29 Eylül 2026 tarihli çekiliş seçilebilir.

Kazandıran 6 numara görülebilir.

6 bilen olup olmadığı kontrol edilebilir.

5, 4, 3 ve 2 bilen kişi sayıları görüntülenebilir.

Kategorilere göre ikramiye tutarları öğrenilebilir.