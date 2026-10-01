Trabzonspor, milli maçlar nedeniyle Süper Lig'e verilen arada İrlanda temsilcisi Drogheda United'ı konuk edecek. Bordo-mavili ekibin kardeş kulübüyle oynayacağı özel karşılaşma 1 Ekim Perşembe günü saat 19.00'da başlayacak. Papara Park'taki mücadele A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak. İşte Trabzonspor-Drogheda United maçının tarihi, saati ve yayın bilgileri.

Trabzonspor-Drogheda United maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trabzonspor, milli arada İrlanda temsilcisi ve kardeş kulübü Drogheda United ile karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer, Süper Lig'e verilen arayı özel maçla değerlendirecek. Papara Park'ta oynanacak mücadelede iki takım, yıllara dayanan dostluklarını sahaya taşıyacak. Futbolseverler ise "Trabzonspor-Drogheda United maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorularına yanıt arıyor. 1 Ekim Perşembe günü oynanacak karşılaşma A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

TRABZONSPOR-DROGHEDA UNITED MAÇI NE ZAMAN?

Trabzonspor ile Drogheda United arasındaki hazırlık maçı, 1 Ekim 2026 Perşembe günü oynanacak. Bordo-mavili ekibin ev sahipliğinde Papara Park'ta gerçekleştirilecek karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

TRABZONSPOR-DROGHEDA UNITED MAÇI SAAT KAÇTA?

Trabzonspor-Drogheda United maçı saat 19.00'da başlayacak. Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada oynanacak özel karşılaşmada Trabzonspor, taraftarı önünde sahaya çıkacak.

TRABZONSPOR-DROGHEDA UNITED MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor-Drogheda United karşılaşması A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

TRABZONSPOR-DROGHEDA UNITED MAÇI CANLI İZLE

Trabzonspor ile Drogheda United arasındaki karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler, A Spor'un resmi yayın kanallarını takip edebilir.

TRABZONSPOR-DROGHEDA UNITED MAÇI HANGİ STATTA?

Trabzonspor-Drogheda United mücadelesi, Papara Park'ta oynanacak. Karşılaşma, iki kulüp arasındaki kardeşlik bağlarının sahaya taşınacağı özel bir buluşma olacak.

TRABZONSPOR İLE DROGHEDA UNITED ARASINDAKİ KARDEŞLİK

Trabzonspor ile Drogheda United arasındaki dostluk, iki kulübün benzer bordo-mavi renkleri ve taraftarlar arasındaki ilişkilerle yıllar içinde gelişti. İki takım 2010 yılında kardeş kulüp oldu.

2013 yılında İrlanda'da oynanması planlanan karşılaşma, aşırı yağış nedeniyle iptal edilmişti. İki ekip, yıllar sonra bu kez Trabzon'da karşı karşıya gelerek ertelenen buluşmayı gerçekleştirecek.

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