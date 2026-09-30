Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı | 30 Eylül Sayısal Loto kazanan numaralar
30 Eylül 2026 Çılgın Sayısal Loto sonuçları için geri sayım sürüyor. Bir önceki çekilişte büyük ikramiye devrederken gözler yeni çekilişe çevrildi. Peki, Çılgın Sayısal Loto açıklandı mı, 6 bilen oldu mu, büyük ikramiye ne kadar? İşte sonuçların takip edilebileceği resmi sorgulama ekranı.
Çılgın Sayısal Loto sonuçları 30 Eylül 2026 Çarşamba günü şans oyunu tutkunları tarafından araştırılıyor. Milli Piyango Online tarafından düzenlenen Çılgın Sayısal Loto çekilişinde bu haftanın kazandıran numaraları merak konusu oldu. Kuponlarını dolduran vatandaşlar, "Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?", "30 Eylül Sayısal Loto kazanan numaralar hangileri?" ve "Büyük ikramiye devretti mi?" sorularına yanıt arıyor. Çekilişin ardından ana numaralar, Joker ve SüperStar sonuçları Milli Piyango Online ekranında yayınlandı. İşte, 30 Eylül Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları...
ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI 30 EYLÜL 2026 AÇIKLANDI!
21, 24, 35, 36, 43, 80 Joker: 75 SüperStar: 17
30 Eylül 2026 Çılgın Sayısal Loto çekilişinin sonuçları açıklandı. Çekilişin tamamlanmasının ardından kazanan numaralar ve ikramiye dağılımı belli oldu.
30 EYLÜL ÇILGIN SAYISAL LOTO KAZANAN NUMARALAR
Çılgın Sayısal Loto 30 Eylül 2026 çekilişinde çıkacak 6 ana numara, Joker ve SüperStar numarası çekiliş sonrasında duyuruldu.
ÇILGIN SAYISAL LOTO BÜYÜK İKRAMİYESİ NE KADAR?
28 Eylül 2026 tarihli bir önceki çekilişte büyük ikramiye devretti. Sonraki çekiliş için açıklanan büyük ikramiye tutarı yaklaşık 718 milyon TL seviyesindeydi.
ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI
Çılgın Sayısal Loto kuponu bulunan vatandaşlar, çekiliş tamamlandıktan sonra Milli Piyango Online'ın resmi sonuç ekranından biletlerini kontrol edebilir.
Sonuç sorgulama işlemi için:
- Milli Piyango Online resmi internet sitesine girin.
- Çekiliş sonuçları bölümünü açın.
- Çılgın Sayısal Loto oyununu seçin.
- 30 Eylül 2026 tarihli çekilişi görüntüleyin.
- Kuponunuzdaki numaraları açıklanan sonuçlarla karşılaştırın.
ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?
Çılgın Sayısal Loto çekilişleri pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleştiriliyor. 30 Eylül Çarşamba günkü çekilişin sonuçları, çekiliş tamamlandıktan sonra Milli Piyango Online üzerinden takip edilebilecek.
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