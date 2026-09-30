Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı | 30 Eylül Sayısal Loto kazanan numaralar

30 Eylül 2026 Çılgın Sayısal Loto sonuçları için geri sayım sürüyor. Bir önceki çekilişte büyük ikramiye devrederken gözler yeni çekilişe çevrildi. Peki, Çılgın Sayısal Loto açıklandı mı, 6 bilen oldu mu, büyük ikramiye ne kadar? İşte sonuçların takip edilebileceği resmi sorgulama ekranı.