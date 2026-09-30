Bahçeşehir Koleji - BC Roma maçı saat kaçta, hangi kanalda?

BKT EuroCup'ta Türkiye'yi temsil eden Bahçeşehir Koleji, sezonun ilk Avrupa maçında BC Roma'yı konuk ediyor. İtalyan ekibi karşısında galibiyet arayacak olan İstanbul temsilcisinin mücadelesi için geri sayım başladı. Bahçeşehir Koleji - BC Roma maçının saat kaçta başlayacağı, hangi kanalda yayınlanacağı ve canlı izleme bilgileri merak ediliyor.