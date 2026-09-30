Bahçeşehir Koleji - BC Roma maçı saat kaçta, hangi kanalda?
BKT EuroCup'ta Türkiye'yi temsil eden Bahçeşehir Koleji, sezonun ilk Avrupa maçında BC Roma'yı konuk ediyor. İtalyan ekibi karşısında galibiyet arayacak olan İstanbul temsilcisinin mücadelesi için geri sayım başladı. Bahçeşehir Koleji - BC Roma maçının saat kaçta başlayacağı, hangi kanalda yayınlanacağı ve canlı izleme bilgileri merak ediliyor.
Bahçeşehir Koleji - Roma maçını canlı takip etmek için tıkla!
Bahçeşehir Koleji, BKT EuroCup'ta 2026-2027 sezonunun ilk maçında İtalya temsilcisi BC Roma'yı konuk edecek. Avrupa'da yeni sezonu sahasında açacak olan Bahçeşehir Koleji, Sinan Erdem Spor Salonu'nda galibiyet için parkeye çıkacak. Basketbolseverler ise karşılaşma öncesinde "Bahçeşehir Koleji - BC Roma maçı saat kaçta, hangi kanalda?", "Bahçeşehir Koleji maçı canlı izle" ve "Bahçeşehir Koleji - Roma maçı ne zaman?" sorularına yanıt arıyor. İşte EuroCup mücadelesinin tarihi, saati ve yayın bilgileri...
BAHÇEŞEHİR KOLEJİ - BC ROMA MAÇI NE ZAMAN?
Bahçeşehir Koleji ile BC Roma arasındaki BKT EuroCup karşılaşması 30 Eylül 2026 Çarşamba günü oynanacak. İstanbul'daki Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, Bahçeşehir Koleji'nin Avrupa kupalarındaki yeni sezonunun ilk karşılaşması olacak.
BAHÇEŞEHİR KOLEJİ - BC ROMA MAÇI SAAT KAÇTA?
Bahçeşehir Koleji - BC Roma maçı 19.00'da başlayacak.
BAHÇEŞEHİR KOLEJİ - BC ROMA MAÇI HANGİ KANALDA?
Bahçeşehir Koleji - BC Roma karşılaşması TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanacak.
BAHÇEŞEHİR KOLEJİ - BC ROMA CANLI İZLE
Bahçeşehir Koleji ile BC Roma arasındaki EuroCup maçını canlı izlemek isteyen basketbolseverler, karşılaşmayı TRT Spor Yıldız'ın resmi yayın kanalları üzerinden takip edebilir.
BAHÇEŞEHİR KOLEJİ'NİN EUROCUP MAÇI
Bahçeşehir Koleji, 2026-2027 sezonunda BKT EuroCup D Grubu'nda mücadele ediyor. İstanbul temsilcisi, Avrupa'daki sezonun ilk maçında BC Roma karşısında sahaya çıkacak.
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