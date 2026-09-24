Başkan Uğur İbrahim Altay Filistin Milli Takımı-Konyaspor dostluk maçına tüm Konyalıları davet etti

Dünya Belediyeler Birliği ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 7 Ekim'in hemen arifesinde 30 Eylül akşamında Konya olarak çok önemli bir organizasyona ev sahipliği yapacaklarını söyledi. Başkan Altay, “Filistin Milli takımıyla Konyaspor'umuz 30 Eylül akşamında Konya Büyükşehir Stadyumu'nda önemli bir maç yapacak. Burada asıl olan futbol müsabakası ya da kazanıp kazanmamak değil, Filistin meselesini dünya gündemine taşıyabilmek. Onun için tüm Konyalı hemşerilerimizi 30 Eylül akşamındaki maçımıza davet ediyorum” dedi. 2026 İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Başkenti Konya’da terör devleti İsrail’in zulmü altındaki mazlum Filistinli halkıyla kardeşliği ve dayanışmayı daha da güçlendirmek için yapılacak etkinlikler kapsamında İlim Yayma Vakfı Başkanı Bilal Erdoğan da gençlerle bir araya gelecek.

2026 İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Başkenti Konya'da, Filistin'de yaşanan insani dram karşısında dayanışma ve kardeşlik mesajını güçlü bir şekilde yeniden tüm dünyaya duyurmak adına çok özel bir maça ve farklı etkinliklere ev sahipliği yapıyor.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, "Urban 20 Belediye Başkanları Zirvesi 2026" ve çeşitli toplantılara katılmak üzere gittiği Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde bulunan Dünya Belediyeler Birliği Başkanı, COP31 Şehirler ve Yerel Yönetimler Elçisi ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, burada yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, katıldığı bütün toplantılarda Filistin davasının en büyük savunucusu olduğunu belirterek, Konya Büyükşehir Belediyesi ve UCLG Başkanı olarak kendilerinin de katıldıkları her toplantıda mazlum Filistin halkına destek olduklarını söyledi.

TÜM KONYALILARI FİLİSTİN MİLLİ TAKIMI-KONYASPOR MAÇINA DAVET ETTİ

Başkan Altay, Konya'nın da Filistin meselesine olan duyarlılığına vurgu yaparak, "7 Ekim'in hemen arifesinde, 30 Eylül akşamında şehrimiz çok önemli bir organizasyona hazırlık yapıyor. Filistin Milli takımıyla Konyaspor'umuz 30 Eylül akşamında Konya Büyükşehir Stadyumu'nda önemli bir maç yapacak. Burada asıl olan futbol müsabakası ya da kazanıp kazanmamak değil, Filistin meselesini dünya gündemine taşıyabilmek. Onun için tüm Konyalı hemşerilerimizi 30 Eylül akşamındaki maçımıza davet ediyorum. Bu vesileyle Konyaspor'umuza gösterdiği duyarlılıktan dolayı teşekkür ediyor, Süper Lig'de başarılar diliyorum. İnşallah özgür Filistin'de, Gazze'de, Konyaspor'umuzla Filistin Milli Takımının maçına şahit olmak da bizlere nasip olsun diye dua ediyorum. Bütün Konyalı hemşerilerimizi saygı, muhabbetle selamlıyorum" açıklamalarını yaptı.

MAÇ TRT SPOR'DAN CANLI YAYINLANACAK

Konyaspor ile Filistin Millî Takımı arasında oynanacak dostluk karşılaşmasına 30 Eylül Çarşamba akşamı saat 20.00'de MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu ev sahipliği yapacak. TRT Spor erkanlarından da canlı verilecek mücadeleyle Filistin'e yönelik dayanışma mesajının geniş kitlelere ulaşması hedefleniyor.

MAÇ ÖNCESİ VE SONRASI ÖZEL ETKİNLİKLER

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Konya Büyükşehir Belediyesi ile İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) işbirliğinde Konya'da maçın oynanacağı 30 Eylül günü stadyumdaki büyük buluşmanın öncesinde stadyum çevresinde ve saha içinde düzenlenecek etkinliklerle hem Konyalılar hem de Filistinli misafirler aynı kardeşlik duygusunda buluşacak.

İLİM YAYMA VAKFI BAŞKANI BİLAL ERDOĞAN GENÇLERLE BULUŞACAK

2026 İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Başkenti Konya'da etkinlikler kapsamında Selçuklu Kongre Merkezi'nde de çeşitli programlar gerçekleştirilecek. Bu programların en dikkat çekenlerinden biri ise Filistin Gençlik Forumu olacak. Forumun özel oturumunda; Türkiye'de gençlik çalışmaları, sivil toplumun kurumsallaşması ve küresel adalet arayışlarının öncü ismi olan İlim Yayma Vakfı Başkanı Bilal Erdoğan gençlerle bir araya gelecek.

EFSANE SPORCULAR, KÜLTÜR-SANAT VE ULUSLARARASI GAZZE MAHKEMESİ

Selçuklu Kongre Merkezi sabahın erken saatlerinden itibaren yoğun programlara sahne olacak. Program kapsamında öne çıkan diğer başlıklar şöyle:

Gazze Mahkemesi Oturumları: Sabah 09.00 itibarıyla başlayacak oturumlarda, uluslararası hukukçular, insan hakları raportörleri ve sivil toplum temsilcileri bir araya gelecek. Gazze'de uygulanan abluka, sivil katliamlar ve savaş suçlarına ilişkin hazırlanan bağımsız raporlar ile mahkemenin temel hukuki bulguları kamuoyuna duyurulacak; uluslararası ceza mekanizmalarına yönelik süreçler masaya yatırılacak.

Efsaneler Konuşuyor Paneli: Filistin Gençlik Forumu çerçevesinde düzenlenen "Efsaneler Konuşuyor: Filistin İçin Birlikte" başlıklı panelde, spor dünyasında iz bırakmış efsane isimler gençlerle buluşacak. Sporcular; sporun birleştirici gücünü, direnç kültürünü ve sahalardan mazlum halkların çığlığına ses olma sorumluluğunu kendi tecrübeleri ışığında aktaracak.

Kültürel ve Sanatsal Atölyeler: Selçuklu Kongre Merkezi'nin fuaye alanlarında gün boyunca açık kalacak tematik sergiler, görsel sanat enstalasyonları ve atölyeler aracılığıyla Filistin'in zengin kültürel dokusu, tarihi ve asil direniş hafızası katılımcıların ziyaretine sunulacak.