Süper Loto çekiliş sonuçları | 24 Eylül 2026 Süper Loto sorgulama ekranı
Milli Piyango Süper Loto'da haftanın çekilişlerinden biri bugün yapıldı. 24 Eylül 2026 Süper Loto çekilişi saat 21.30'da yapılırken, kupon sahipleri çekilişin ardından kazanan numaraları ve büyük ikramiyenin hangi tutara ulaştığını araştıracak. Peki Süper Loto sonuçları ne zaman açıklanacak, 24 Eylül Süper Loto'da hangi numaralar çıktı? İşte çekiliş sonrası sonuçların sorgulanabileceği ekran ve tüm detaylar...
Şans oyunu takipçilerinin gözü 24 Eylül 2026 Süper Loto çekilişine çevrildi. 1 ile 60 arasındaki sayılardan 6 numaranın belirleneceği çekiliş saat 21.30'da gerçekleştirildi. Çekilişin tamamlanmasıyla birlikte Süper Loto kazandıran numaralar, 6 bilen olup olmadığı ve ikramiye dağılımı Milli Piyango Online sonuç ekranından takip edilebilecek. İşte 24 Eylül Süper Loto sonuçları ve bilet sorgulama ekranı...
24 EYLÜL SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI!
3-6-17-18-20-39
SÜPER LOTO SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Süper Loto sonuçları, çekiliş tamamlandıktan sonra Milli Piyango Online resmi internet sitesi üzerinden sorgulanabilecek. Kupon sahipleri çekiliş sonrasında açıklanan kazanan numaraları kuponlarındaki numaralarla karşılaştırarak ikramiye kazanıp kazanmadıklarını kontrol edebilir.
SÜPER LOTO'DA KAÇ NUMARA BİLMEK GEREKİYOR?
Süper Loto'da oyuncular 1 ile 60 arasındaki sayılar arasından 6 sayı seçiyor. Çekilişte belirlenen 6 numaranın tamamını bilenler büyük ikramiyenin sahibi oluyor. Çekiliş sonrasında 6, 5, 4, 3 ve 2 bilenlerin ikramiye durumları da sonuç ekranında açıklanıyor.