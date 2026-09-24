Altın piyasasında gözler 24 Eylül 2026 Perşembe gününün güncel fiyatlarına çevrildi. Günün ilk saatlerinden itibaren gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altının alış-satış fiyatları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Piyasalardaki hareketlilikle birlikte gram altın 6 bin 700 TL'nin üzerinde işlem görürken, çeyrek altın 11 bin TL seviyesindeki seyrini sürdürüyor. Peki 24 Eylül altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç TL? Çeyrek, yarım ve tam altın bugün kaç liradan alınıp satılıyor? İşte güncel fiyat listesi...

Altın fiyatlarında hareketlilik 24 Eylül 2026 Perşembe günü de devam ediyor. Yatırımcılar ve vatandaşlar yeni işlem gününün başlamasıyla birlikte "Gram altın ne kadar?", "Çeyrek altın kaç TL?", "Yarım altın ne kadar?", "Tam altın kaç TL?" sorularına yanıt arıyor. Özellikle gram altın ve çeyrek altındaki güncel alış-satış fiyatları yakından takip edilirken, ons altının seyri de iç piyasadaki fiyatlamada etkili oluyor. Peki 24 Eylül 2026 gram altın ne kadar? Çeyrek, yarım ve tam altın bugün kaç TL? İşte güncel altın fiyatları...

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı'da 24 Eylül saat 04.10 itibarıyla açıklanan fiyatlarda gram altın 6.685,61 TL alış ve 6.768,83 TL satış seviyesinde bulunuyor.

Aynı verilere göre çeyrek altın 10.952 TL alış, 11.043 TL satış, yarım altın 21.905 TL alış, 22.080 TL satış, tam altın ise 43.675 TL alış, 44.031 TL satış seviyesinde işlem görüyor.

Kapalıçarşı fiyatları ile serbest piyasa veya finans platformlarında görülen fiyatların aynı olmaması normaldir. Kuyumcularda uygulanan fiyatlar; işçilik, alış-satış makası, ürünün niteliği ve piyasa koşullarına göre değişebilir.

ALTIN FİYATLARI NEDEN DEĞİŞİYOR?

Altın fiyatlarının yönünde başta ons altın ve dolar/TL kuru olmak üzere küresel piyasalardaki gelişmeler etkili oluyor.

Uluslararası piyasalarda ons altının fiyatındaki değişim, Türkiye'de gram altın fiyatlarına da yansıyor. Bunun yanında dolar/TL kurundaki hareketlilik de gram altının TL karşılığında belirleyici unsurlardan biri olarak öne çıkıyor.

Çeyrek, yarım ve tam altın gibi fiziki altınların fiyatlarında ise gram altının yanı sıra ürünün işçiliği ve piyasadaki alış-satış makası da etkili olabiliyor.

ALTIN FİYATLARI GÜN İÇİNDE DEĞİŞİR Mİ?

Altın fiyatları gün içerisinde değişebilir. Özellikle gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları için verilen rakamlar sabit değildir. Piyasa hareketlerine bağlı olarak alış ve satış fiyatları gün içerisinde yeniden şekillenebilir.

Bu nedenle sabah saatlerinde görülen fiyatlarla günün ilerleyen saatlerinde kuyumcularda veya finans platformlarında görülen fiyatlar arasında farklılık oluşabilir.

CANLI DÖVİZ FİYATLARI 24 EYLÜL 2026

◼ABD Doları: 48,82 (Alış) - 48,84 (Satış)

◼EURO: 55,79 (Alış) - 55,76 (Satış)

◼STERLİN: 64,52 (Alış) - 64,84 (Satış)

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI 24 EYLÜL 2026

▶Gram Altın Alış: 6.735,91 ₺

▶Gram Altın Satış: 6.736,66 ₺

▶Çeyrek Altın Alış: 10.821,00 ₺

▶Çeyrek Altın Satış: 10.968,00 ₺

▶Yarım Altın Alış: 21.649,00 ₺

▶Yarım Altın Satış: 21.930,00 ₺

▶Tam Altın Alış: 43.206,00 ₺

▶Tam Altın Satış: 43.719,00 ₺

▶Ata Altın Alış: 43.817,00 ₺

▶Ata Altın Satış: 44.470,00 ₺

▶22 Ayar Bilezik Alış: 6.046,80 ₺

▶22 Ayar Bilezik Satış: 6.286,90 ₺

▶Gümüş Alış: 100,65 ₺

▶Gümüş Satış: 100, 75 ₺

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 24 Eylül Perşembe günü saat 06.50 itibarıyla alınmıştır.