Haftanın merakla beklenen Süper Loto çekilişi 22 Eylül Salı günü gerçekleştirildi. Çekilişi takip eden vatandaşlar kuponlarında ikramiye bulunup bulunmadığını öğrenmek için Süper Loto sonuç sorgulama ekranına yöneldi. 1 ile 60 arasındaki sayılardan belirlenen 6 kazandıran numara, çekilişin tamamlanmasının ardından Milli Piyango Online üzerinden açıklandı. İşte 22 Eylül Süper Loto kazandıran numaralar, 6 bilen olup olmadığı ve ikramiye sonuçları...

22 Eylül 2026 Süper Loto sonuçları, çekilişin tamamlanmasının ardından araştırılmaya başlandı. Salı günü gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinde 1 ile 60 arasındaki sayılar içerisinden 6 numara belirlendi. Kupon sahipleri, "Süper Loto açıklandı mı?", "22 Eylül Süper Loto kazandıran numaralar neler?", "6 bilen oldu mu?" ve "Süper Loto çekiliş sonucu nasıl sorgulanır?" sorularına yanıt arıyor. İşte 22 Eylül 2026 Süper Loto sonuçları, kazandıran numaralar ve Süper Loto sonuç sorgulama ekranı...

22 EYLÜL SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI!

3-15-43-48-50-52

SÜPER LOTO'DA KAÇ BİLEN KAZANIYOR?

Süper Loto'da ikramiye kazanabilmek için çekilişte çıkan numaralardan en az 2 tanesini doğru bilmek gerekiyor. İkramiye kategorileri 2, 3, 4, 5 ve 6 bilen şeklinde belirleniyor. 6 bilenler büyük ikramiyenin sahibi oluyor. Çekiliş sonrasında her kategoride kaç kişinin kazandığı ve kişi başına düşen ikramiye tutarı da resmi sonuç ekranında açıklanıyor.

22 EYLÜL SÜPER LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Kupon sahipleri, çekiliş tamamlandıktan sonra Milli Piyango Online resmi Süper Loto sonuç ekranı üzerinden 22 Eylül çekilişini seçerek kuponlarını kontrol edebilir.

Milli Piyango Online Süper Loto sonuç sorgulama ekranı

Sonuç ekranında kazanan numaraların yanı sıra ilgili çekilişin ikramiye kategorileri, kazanan kişi sayıları ve ikramiye tutarları da yer alıyor.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Süper Loto çekilişleri Salı, Perşembe ve Pazar günleri saat 21.30'da gerçekleştiriliyor. Çekilişlerde 1-60 arasındaki 60 numaradan 6 sayı belirleniyor.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto'da oyuncular 1 ile 60 arasındaki sayılardan 6 tanesini seçiyor. İsteyen oyuncular 6'dan fazla sayı işaretleyerek sistem oyunu da oluşturabiliyor. Çekiliş sonucunda kupondaki numaralar ile çıkan sayılar karşılaştırılıyor ve doğru bilinen numara sayısına göre ikramiye belirleniyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

22 Eylül 2026 Süper Loto çekiliş sonuçları, çekiliş tamamlandıktan sonra Milli Piyango Online'ın resmi sonuç sayfasından takip edilebilir. Kupon sahipleri resmi sonuç ekranından kazanan numaraları ve ikramiye bilgilerini kontrol edebilir.