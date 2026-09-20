Nice - Lille maçı için geri sayım başladı. Ligue 1'in 5. haftasında Nice, Allianz Riviera'da lider Lille'i konuk edecek. Sezona galibiyet alamadan başlayan Nice çıkış ararken, Lille zirvedeki yerini korumak için sahaya çıkacak. Peki Nice - Lille maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın yayın bilgileri ve maç öncesi tüm detaylar.

Nice - Lille maçını takip etmek için tıklayınız...

Fransa Ligue 1'de 2026-2027 sezonunun 5. hafta heyecanı devam ediyor. Haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından birinde Nice ile Lille kozlarını paylaşacak. Allianz Riviera'da oynanacak mücadelede ev sahibi Nice sezonun ilk galibiyetini ararken, Lille lider olarak çıktığı deplasmandan üç puanla dönmenin hesaplarını yapıyor. Sezona istediği başlangıcı yapamayan Nice, ilk dört haftada galibiyet alamadı ve yalnızca 2 puan toplayabildi. Lille ise ilk dört maç sonunda topladığı puanlarla zirve yarışının içerisinde yer alıyor. Peki Nice - Lille maçı saat kaçta, hangi kanalda? Futbolseverlerin merak ettiği karşılaşmanın başlama saati, yayın kanalı, stadyumu ve iki takımın son durumu haberimizde...

NICE - LILLE MAÇI SAAT KAÇTA?

Nice ile Lille arasındaki Ligue 1 5. hafta karşılaşması 20 Eylül 2026 Pazar günü oynanacak. Allianz Riviera'da oynanacak mücadele Türkiye saatiyle 18.15'te başlayacak.

NICE - LILLE MAÇI HANGİ KANALDA?

Nice - Lille maçı Türkiye'de beIN SPORTS 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.

NICE SEZONA KÖTÜ BAŞLADI

Nice, Ligue 1'in ilk dört haftasında galibiyet alamadı. Toplam 2 puan toplayabilen ev sahibi ekip, bu sonuçlarla puan tablosunun son sırasında yer alıyor.

Nice'in hücum performansı da dikkat çekiyor. Ev sahibi ekip ilk dört lig maçında yalnızca 1 gol atabildi. Bu nedenle Lille karşılaşması, Nice'in hücumdaki sorunlarını aşması açısından da önem taşıyor. Olivier Pantaloni'nin öğrencileri, kendi taraftarı önünde oynayacağı mücadelede hem ilk galibiyetini almak hem de kötü gidişata son vermek istiyor.

LILLE ZİRVEDE

Lille ise Nice karşısına puan tablosunun zirvesinde çıkacak. Davide Ancelotti'nin çalıştırdığı Lille, ilk dört haftada topladığı puanlarla liderlik koltuğuna yerleşti. Lille, geçtiğimiz hafta sonu Troyes'i 2-0 mağlup ederek zirvedeki yerini korudu.

Lille'in bu sezonki en dikkat çekici özelliklerinden biri ise deplasman performansı. Fransız ekibi, Nice karşılaşmasında da savunma disiplinini koruyarak liderliğini sürdürmek istiyor.

LILLE AVRUPA LİGİ'NDE BETİS'E KAYBETTİ

Lille, Nice deplasmanı öncesinde UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etti. Fransız ekibi, Avrupa Ligi karşılaşmasında Real Betis'e 3-2 mağlup oldu. Lille, Avrupa'daki yenilginin ardından Ligue 1'de Troyes karşısında aldığı 2-0'lık galibiyetle moral buldu. Bu nedenle Nice karşılaşması, Lille açısından hem zirvedeki konumunu korumak hem de Avrupa'daki yenilgiyi unutturmak açısından önem taşıyor.

NICE - LILLE MAÇI CANLI ANLATIM LİNKİ (TIKLA-TAKİP ET)