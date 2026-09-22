Alperen Şengün ve Adem Bona, Başkan Erdoğan ile bir araya geldi

Türkiye ile ABD arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yılı kapsamında New York’ta düzenlenen etkinlikte, NBA’de forma giyen milli basketbolcular Alperen Şengün ve Adem Bona da yer aldı. İki yıldız basketbolcu, gecede Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi.

Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yılı kapsamında New York'ta düzenlenen "100 Yıllık Dostluk: Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri" etkinliği, farklı alanlardan önemli isimleri bir araya getirdi.

Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu haftası kapsamında gerçekleştirilen etkinliğe Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan da katıldı.

Gecede Türkiye ve ABD arasındaki ilişkilerin geçmişi ve geleceğine ilişkin mesajlar öne çıktı. Etkinlikte iş dünyası, siyaset, bilim, sanat ve spor dünyasından çok sayıda isim yer aldı.



ALPEREN ŞENGÜN VE ADEM BONA DA KATILDI

Türk basketbolunun NBA'deki önemli temsilcileri de gecenin dikkat çeken konukları arasında bulundu.

Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, etkinliğe davet edilen isimler arasında yer aldı. Philadelphia 76ers oyuncusu ve milli basketbolcu Adem Bona'nın da organizasyona katıldığı bildirildi.

İki milli basketbolcu, etkinlik kapsamında Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. Şengün ve Bona'nın Erdoğan ile gerçekleştirdiği buluşma, gecenin spor dünyası açısından öne çıkan anlarından biri oldu.